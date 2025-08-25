Ismét bizarr fotót posztolt Britney Spears – rajongóit aggasztja a popsztár viselkedése

A pop hercegnőjeként emlegetett Britney Spears ismét meztelen fotóval botránkoztatta meg követőit az Instagram-profilján – írja a People. Az utóbbi években nemcsak furcsábbnál furcsább posztokat oszt meg közösségimédia-felületein, hanem a viselkedéséről is bizarr hírek látnak napvilágot – mint például az az eset, amikor légiutas-kísérőknek kellett közbelépniük, mivel Spears rágyújtott egy repülőjáraton.

Néhány évvel ezelőtt betekintést nyerhettünk az énekesnő életébe a 2023-ban megjelent, A bennem lévő nő címet kapott memoárja által. A könyvben részletes képet kap az olvasó a gyámságról, ami alá Spearst helyezték 2008-ban, valamint arról, hogy hogyan használta ez alatt az idő alatt két lábon járó pénztárcának saját családja. A gyámságot több dokumentumfilm is feldolgozta, amelyek mind igen sötét képet festenek az időszakról, amikor Spears édesapja, Jamie Spears teljes irányítása alatt állt. Noha a férfi azt mondja, a gyámságra lánya védelmében volt szükség, a közvélemény inkább az énekesnő mellé állt. A gyámság alól hosszas jogi küzdelem után 2021 őszén sikerült felszabadulnia.

A múltkoriban egy szintén Instagramra posztolt videóval hívta fel magára a figyelmet, amelyen brit akcentussal – ami mostanában ismeretlen okokból, de visszatérő eleme az énekesnő tartalmainak – énekli Rihanna Unfaithful című számát, miközben a háttérben a kutyái szaladgálnak fel-alá. Követői darabokra szedték a videót, mivel sokaknak meggyőződése, hogy a háttérben kutyaürülék látható a földön néhány más, padlón hagyott tárgy mellett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears) által megosztott bejegyzés

Megoszlanak a vélemények a popcsillag online viselkedését illetően. Valaki szerint az emberek nem aggódnak érte kellően, mások véleménye szerint pedig egyértelmű, hogy ez az énekesnő bosszúja, amiért a publikum cserben hagyta.

Neki nem is kell és nincs is szüksége a jóváhagyásunkra. Gyűlöli a társadalmat, mert átbasztuk őt

– írja egy rajongó az X-en.