Beck Zoltán a mocskos fideszezésről: Nem szabad, hogy szotyiköpködéssé váljon

Az idén huszonöt éves 30Y frontembere Beck Zoltán és Sárközy Zoltán „Papa” billentyűs meséltek arról Veiszer Alinda műsorában, hogy milyen megélni a színpadról a mocskos fideszezést, mit reagálnak, amikor Majkáról kérdezik őket, és hogy miért nincs még mindig közük a mainstreamhez. (A teljes beszélgetést ezen a linken lehet megnézni.)

A Telex szemléje szerint Beck elmondta, hogy a zenekar első tíz évét leginkább a viharos és izgalmas jelzőkkel illetné, a rock and roll alapélménye köré szerveződött az életük, de később ez nagyban megváltozott. Évente legkevesebb hetven, legtöbb esetben száztíz koncertet adnak, „amihez adódnak a próbák, illetve az utazások. Mivel nem pesti zenekar vagyunk, három órával hamarabb kell elindulnunk minden koncertre, ez gyakran azt eredményezi, hogy a többiek már Pécs határában azt mondják, fogjam már be a számat, ne beszéljünk most munkáról ”– mondta Beck. De szerinte a 30Y nem veszekedős a zenekar, „nincs arra gyakorlatuk, hogy leszidják egymást”.

Biztosak benne, hogy lesz 30 éves a 30Y. „Nekem ez az identitásom, a körülmények változhatnak, de az együtteshez fűzött viszonyom egyáltalán nem” – mesélte Sárközy, aki elmondta, hogy számára nem mérvadó, mennyien vannak egy koncerten.

Ezek a dalok nem szórakoztatásra születtek, hanem mert mi elhittük ezeket. A próbateremben mai napig jó játszani. Ha elő kell vennünk régi dalokat, ha épp új szezonra készülünk, ugyanúgy elhiszem a dalt. Ha pedig nem, akkor szólok a többieknek, hogy ezt inkább ne játsszuk

– mesélte Sárközy a siker megéléséről.

Beck szerint „a mainstreamet a siker mennyiségi logikái igazolják vissza, az undergroundot viszont a közlési ereje és minősége igazolja vissza. Ez különböző kiindulási pont.” Azt látja, hogy néhány fesztivál csak a mainstream produkciókat helyezi előtérbe. „Odajönnek hozzám emberek és megkérdezik mit szólok a Majkához. Hát mi közöm van nekem a Majkához, vagy a politikai akaratához? Semmit nem szólok hozzá” – mondta.

A beszélgetés végén az is szóba került, ők mit gondolnak az idei nyár fesztiváljainak trendjéről, a mocskos fideszezésről.

Nem esik nehezemre a mocskos Fidesz, mert ugyanezt gondolom, de mindig félek akkor, amikor valami egy hack lesz, hogy csak egy jó bemondássá alakul. A jó bemondás egy drasztikus bevallása annak, hogy köszönjük, elég volt, és ezt imádom, hogy ekkora energiával megjelenik. De ha ebből csak egy átpörgethető videó lesz, akkor semmi sem történik azon kívül, minthogy ezt elkiabáltuk. Nem szabad, hogy meccs közbeni szotyiköpködéssé váljon a mocskos fideszezés a koncerteken

– nyilatkozta Beck Zoltán.