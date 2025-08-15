Utolsó útjára indul a Megadeth

Negyven év után a 2026-os lesz a Megadeth utolsó turnéja és nagylemeze – írja az NBC. A legendás thrash metál zenekar frontembere, Dave Mustaine egy, a hivatalos weboldalukon közzétett közlemény formájában tudatta a hírt a rajongókkal. A Megadeth egyébként néhány évvel ezelőtt, 2019-ben tartott már egy rövidebb szünetet, miután Mustaine-t torokrákkal diagnosztizálták.

Annyi zenész karrierje ért már véget, legyen az akarva vagy akaratlanul és a legtöbben nem a saját feltételeikkel hagyják abba a csúcson. Én pedig most pont ide érkeztem az életemben. A világot bejárva több millió rajongót ragadtam meg és tőlük búcsút venni a legnehezebb

– írja az énekes, aki reméli, minél többükkel találkozhat majd szemtől-szembe a búcsúturnén.

A bejelentéssel egyetemben az új album egy poszt-apokaliptikus teasert is kapott, amiben néhány összevágott, a világ pusztulását beharangozó AI-generált videót követően megjelenik Vic Rattlehead, a zenekar kabalája, aki bejelenti, a következő album lesz a Megadeth pályafutásának záróakkordja.

Nem kell messze mennie a magyar rajongóknak, hogy még utoljára elcsípjék a zenekart, ugyanis ősszel a Disturbed oldalán a Megadeth is fellép a Budapest Sportarénában október 6-án.