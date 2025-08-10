Meghalt Szakály György, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar táncművész

Hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Szakály György, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, Érdemes- és Kiváló művész, a Magyar Állami Operaház mesterművésze és örökös tagja, magyar táncművész, balettigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Táncművészeti Egyetem korábbi rektora – írja Magyar Táncművészeti Egyetem közleménye.

Szakály György 1955 december 15-én született Nyíregyházán. A Magyar Táncművészeti Egyetem jogelődje, az Állami Balett Intézet elvégzése után ösztöndíjat nyert a világszerte elismert leningrádi Vaganova Balettakadémiára. Hazatérése után, 1977-től a budapesti Állami Operaház kartáncosa, 1981-től szólistája, 1982-től magántáncosa volt. 1983-ban az évad legjobb táncosa lett, 1985-től a dortmundi, 1988-tól a bonni Opera vendégszólistája, illetve első szólistája volt. Pályafutása során vendégszerepelt egyebek között Sydneyben, Berlinben, a New York-i Metropolitan Operában, Washingtonban, Franciaországban is. A tehetséges fiatal táncosról 1986-ban a Magyar Televízió portréfilmet készített Róna Viktor koreográfiájával.

Koreográfusként is számtalan előadás fűződik a nevéhez: A faun halála, a West Side Story, a Dzsungel könyve, a József és a színes szélesvásznú álomkabát, az Emil és a detektívek és a Három testőr. Aktív táncművészpályája közben balettmesteri diplomát szerzett az akkor még Magyar Táncművészeti Főiskolán, és elvégezte a Színház- és Filmművészeti Egyetem koreográfus szakát is.

1991-ben a budapesti Operaház balettegyüttesének művészeti vezetőjévé, majd balettigazgatóvá nevezték ki és három évig vezette az együttest. 2003-tól klasszikus balettet oktatott a Magyar Táncművészeti Egyetemen, 2008-ban a köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki. 2006-tól a Magyar Táncművészeti Főiskolán belül működő Táncművészképző Intézetet irányította, két év múlva pedig képzési rektorhelyettesnek nevezték ki. Ifjabb Nagy Zoltán halála után, 2011-ben elvállalta a rektori felkérést. Vezetői pályázatában legfontosabb feladatául a hazai táncművész- és pedagógusképzés, valamint a koreográfus- és táncelméleti szakemberképzés világszínvonalra emelését tűzte ki, amelyért az intézmény kollektívájával magas szinten dolgozott.

Művészi munkája elismeréseként a fent felsoroltokon kívül 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki és 2014-ben vehette át a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést.

Szakály György távozása hatalmas veszteség a magyar kulturális élet, a balettszakma és a Magyar Táncművészeti Egyetem számára. Pályatársai, kollégái, tanítványai és barátai számára meghatározó személyiség, MESTER volt

– írja az egyetem közleménye.