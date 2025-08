A nyár meglepetés sikere lett a Netflixen júniusban debütált K-pop démonvadászok. Az animációs film pontosan arról szól, amiről a cím is árulkodik: egy koreai lánybandáról, akik szabadidejükben gonosz démonokra vadásznak. A film minimális marketinggel érkezett meg a nyár elején a streamingoldal kínálatába, hogy aztán elképesztő karriert fusson be:

most, hat héttel a premierje után is annyian kíváncsiak rá, hogy ez lett a streaming szolgáltató történetének legnézettebb eredeti animációs filmje.

Minden rangsorolt országban bekerült a top 10-es listára, a következő hetekben pedig minden bizonnyal a Netflix összesített top 10-es listájára is felkerül.

A Wrap jelentése szerint a koreai tartalmakra alapból is fogékony Netflix is felismerte a filmben rejlő potenciált, a magazin megfogalmazása szerint a streamingóriásnál máris úgy hivatkoznak a K-pop démonvadászokra, mint „a saját Jégvarázsukra”. A párhuzam azért is áll, mert a Disney-filmhez hasonlóan a Netflix-animációban is fontos szerepet kapnak a dalok, sőt, ezúttal is saját életet élnek. A Golden című dal nemcsak a Billboard Global 200-as listájának első helyét szerezte meg, de benyújtották a legjobb eredeti dalnak járó Oscar-díjra is, és a Wrapnak nyilatkozó belsős forrás szerint szerint arra is van esély, hogy ott legyen a gálán élőben előadott dalok között.

Ennek megfelelően a Netflix természetesen máris kapcsolódó projektekben gondolkozik: a Wrap forrásai szerint jöhet