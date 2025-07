Meghalt a Rambo 3 és a Batman színésze, Alon Abutbul

Hatvan évesen meghalt Alon Abutbul, aki az egyik legismertebb színészek egyike volt Izraelben. Nemzetközi produkciókban is játszott, feltűnt többek közt a Christopher Nolan-féle Batman harmadik részében és a Rambo 3-ban is. A színész a tel-avivi HaBonim strandon lett rosszul azt követően, hogy kijött a vízből, majd a strandolók szeme láttára esett össze. A mentők a helyszínen megpróbálták újraéleszteni, ám nem jártak sikerrel – írja a Times of Israel.

Abutbul hamar befutott Izraelben, mindössze 21 volt, amikor a jeruzsálemi filmfesztiválon megkapta a legjobb színész díját a Shtei Etzbaot Mi’Tzidon című izraeli háborús drámáért. Hamar bejutott az amerikai produkciókba is: 1988-ban például Sylvester Stallone oldalán tűnt fel a Rambo 3-ban. Játszott a Steven Spielberg-féle Münchenben, feltűnt A rend őrzője című filmben Jean-Claude Van Damme mellett, 2012-ben pedig Nolan őt választotta Dr. Leonid Pavel szerepére a Batman-trilógiája harmadik részében, A sötét lovag – Felemelkedésben. 2016-ban Gerard Butler, Aaron Eckhart és Morgan Freeman mellett szerepelt a London Has Fallen című filmben.