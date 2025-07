Helyreállítják a füleki vár kétszáz éve elzárt részét, kilátót is építenek

Fülek önkormányzata helyreállítja a vár legrégebbi, 12-13. századi, rossz műszaki állapotban lévő részét, sőt, a felső vár jelenleg nem látogatható Óratornyában egy kilátó is épül – olvasható a település vezetésének az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A szövegből kiderül: a város 2003 óta folyamatosan dolgozik a vár helyreállításán, két évtized alatt pedig – főként uniós forrásokból – felújították az alsó- és középső vár nagy részét, sőt, parkolót és nyilvános vécéket is építettek.

Az egy vulkán lekopott bazaltperemén született erődítmény legrégebbi része, a nyolcszáz éves falaknak is helyet adó felső rész ugyanakkor még mindig rossz műszaki állapotban van – mutattak rá, hozzátéve, hogy az elmúlt években a vár alatti utcákra hulló kövek is problémákat okoztak.

Füleknek az évek alatt sikerült több mint 705 ezer eurós támogatást szereznie a felső vár helyreállítására, a projekt teljes költségét azonban több mint 767 ezer euróra becsülik. A különbözetre most sikerült feldezetet szerezni: a Szlovák Köztársaság Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatizációs Minisztériuma további százezer euróval járul hozzá a munkálatokhoz.

Az 1440-ben, Erzsébet királynő kezében igazi erőddé vált várat 1483-ban Mátyás király vette be, miután a környéken élő lakók bepanaszolták az akkori főkapitányt, Perényi Miklóst, hogy fosztogatja és sanyargatja őket.

Az együttest a következő évtizedekben számos gazda birtokolta, az pedig egyre erősebbé vált, de ez sem volt elég ahhoz, hogy a törökök 1554-ben árulással ne tudják bevenni. Az erőd és környéke rövidesen török várossá, sőt, az Oszmán Birodalom fontos táborává alakult, hiszen a megszállók minaretet, karavánistállókat, üzleteket, kutakat, vízvezetéket, illetve kerteket építettek.

A felszabadulást végül a vár kapitányának távollétében, 1593 novemberében indított támadás hozta el, majd beköszöntött Fülek fénykora, mikor a Habsburg Birodalom fontos királyi végvárává vált, a XVII. század során azonban több belharcot, valamint sikertelen ostromot is látott. Ezek közül végül az 1682-es török-kuruc próbálkozás hozott sikert: Thököly és a török szultán közös 60 ezres serege négyezer védővel került szembe, három héttel később pedig a törökök felrobbantották az egész várat, valamint a teljes várost elpusztították.

A falak soha többé nem épültek újjá, így a Somoskő mellett itt is megforduló, a savanyú borra panaszkodó Petőfi már csak a romokkal találkozhatott. A kép azóta sokat változott, hiszen az 1944-ben indult ásatások, valamint a hetvenes évek óta futó rekonstrukció számos értéket hozott napvilágra, vagy épp idézett vissza.

A falak közt 2007 óta a környéken felfedezett őskori leleteket, illetve a vár történetét bemutató ötszintes múzeum működik, a kilátás pedig páratlan, így már csak ezek miatt is megéri felsétálni az egykori vulkán oldalán.

A XX. század történelme iránt érdeklődők emellett egy különlegességgel is találkozhatnak: néhány éve a várhegy sziklájában lévő II. világháborús légoltalmi óvóhely is bejárható, falain pedig a háborús évek helyi vonatkozásairól tanulhatunk, sőt, fegyverek, egyenruhák, illetve egyéb hadieszközök is láthatók.