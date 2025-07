Közös projekttel örvendezteti meg a közönséget Billie Eilish és James Cameron

Hit Me Hard and Soft néven indult turnéja első manchesteri koncertjén jelentette be Billie Eilish, hogy közös projekten munkálkodnak a megannyi legendás filmet magáénak tudható rendezőóriással, James Cameronnal – írja a Variety.

Biztos észrevettétek, hogy több itt a kamera, mint általában. Nem mondhatok túl sokat azon kívül, hogy valami nagyon különlegesen dolgozunk egy bizonyos James Cameronnal, amit 3D-ben láttok majd

– mondta Eilish a színpadon, hozzátéve, a Titanic és az Avatar filmek rendezője épp ott van a közönségben is.

Azt még hozzátette, senki ne lepődjön meg, ha a maradék három manchesteri koncerten ugyanabban a ruhában lép színpadra a projekt miatt. Ugyan további infókat az együttműködésről csak lassan fognak csepegtetni az elkövetkezendő hónapokban, a énekesnő rajongói közt már elindult a találgatás, hogy vajon filmről, dokumentumfilmről, vagy videóklipről lehet-e szó. Az énekesnő korábban két nagyobb lélegzetvételű filmes projektben is részt vett már – az önéletrajzi témájú Billie Eilish: Kicsit homályos a világ és a Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles címet kapott koncertfilm örvendeztette meg a rajongóit 2021-ben.