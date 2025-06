Meghalt Kőnigh Péter, a nyolcvanas évek undergroundjának kultikus zenésze

62. életévében, hosszan elnyúló betegség következtében elhunyt Kőnigh Péter, a nyolcvanas évek undergroundjának kultikus alakja, a korszak egyik legtehetségesebb dalszerző/gitárosa.

Tegnap este elveszítettük Kőnigh Petit is. Hű társa, Hexe volt vele hosszan elnyúló betegsége idején. R.I.P.

– jelentette halálhírét egy Facebook-bejegyzésben Bárdos-Deák Ágnes.

Kőnigh Péter a nyolcvanas évek végéig elég sok zenekarban és felállásban megfordult (Kőnigh és Cirkusza, Ciklámen, Baby Line). A Kőnigh és Cirkusza ’81-ben alakult, egy 2014-es interjúban így emlékezett vissza a zenekar születésére:

Akkor robbant az egész. Sose felejtem el, hogy ott állunk a Moszkva téren, a Pajor Tamás, a Solymár Árpi, a Czeller [mindhárman a Neurotic zenészei voltak, Czeller Péter az ETA énekese is – a szerk.] meg én, és arról beszélünk, hogy akkor hogy is kéne punkzenekart csinálni. A Pajor azért tök jó fej – a mai napig szoktunk beszélni, ugyanúgy tudok vele, mint akkor –, mert már akkor arról beszélt, hogy majd milyen legyen a lemezborító, és látod, már a sokadik lemezénél tart. A szavaknak teremtő erejük van.

A Kőnigh és Cirkusza szerinte is kilógott kicsit a magyar punk szcénából: „Azért lógott ki, mert teljesen öntörvényű punk-rockot játszottunk, és semmire nem hasonlítottunk. Már akkor is tíz-tizenkét perc hosszú számokat írtunk. De valójában az őspunkból jöttünk mi is, és erre büszke vagyok: megvan az egyik első koncertünk felvétele kazettán a Nagy Attila Kristóffal [basszusgitáros, költő, a Lavina és a Huckleberry zenekarok tagja, motorbalesetben meghalt 1998-ban – a szerk.], és az őspunk volt. Az a korosztály vagyok én is, mint az Elhárítás, a Kretens, a CPG, és a többiek voltak. Mi direktben sose politizáltunk, de mindig volt olyan szövegünk, hogy »a házmester úr kemény farkú legény, ötvenes évek, feljelentgetések«. Most meg inkább a szabadságról szólnak a szövegeim” – mondta akkor.

Egyszemélyes cirkuszával szerepelt az 1983-as Ki mit tud?-ban is, Indián dal című szerzeménye bekerült Tímár Péter Moziklip című 1987-es filmjébe.

A következő évtizedekben aztán nem sokat lehetett hallani róla, de az interjúban azt mondta, eközben is végig zenélt, például a Sziluett nevű zenekarban dobolt. 2014-ben úgy fogalmazott, nyugdíjas, a zene azonban mindig része az életének: