Végleg szakított Dakota Johnson és Chris Martin

Több forrás is megerősítette a People-nek, miszerint Dakota Johnson és Chris Martin lefújták az esküvőt – nyolc év után vetettek véget kapcsolatuknak. A szürke ötven árnyalata színésznője és a Coldplay énekese 2017-ben debütáltak párként a nyilvánosság előtt.

A nyolc együtt töltött évük alatt több alkalommal is jegelték a kapcsolatukat, ám a mosolyszünetek sosem tartottak sokáig. Először tavaly merültek fel pletykák a pár végleges szakításáról, ám a színésznő szóvivője ezeket akkor rövidre zárta, mondván, a pár továbbra is boldogan él együtt. Johnson és Martin meglehetősen privátan kezelték párkapcsolatukat, azonban egy bennfentes elmondása alapján már évek óta jegyben jártak. Úgy tűnt, a pár nem sürgeti az esküvőszervezést, ám a rajongók biztosra vették, hogy rövidesen egybekelnek. A külvilág számára Johnson és Martin kapcsolata csak erősebbnek tűnt attól, hogy a színésznő szerves része volt az énekes és Gwyneth Paltrow közös gyermekei életének is.

Úgy szeretem azokat a gyerekeket, mintha az életem múlna rajta

– nyilatkozta egy márciusi interjúban a színésznő, aki Martin ex-feleségével is rendkívül jó viszonyt ápolt.