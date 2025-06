A fideszes vezetésű Gyulán lépett fel az ellenzéki Pogány Induló, a polgármester szerint ezzel nincs semmi probléma

Az elmúlt napokban erős kritikákat kapott az egy kormánypárti politikus, Görgényi Ernő irányította Gyula vezetése, mert az EDÜ Gyulai Diákfesztiválon teret adtak a Pogány Indulónak.

A nemzeti oldalon feltűnő ellenhangok sorába május végén Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is beállt, aki nem értett egyet azzal, hogy a név mögött álló rapper, Szirmai Marcell a színpadról kommentálta az új drogtörvényt, mégpedig a következőképpen:

Szirmai ezek után szidta a rendőröket, majd megkérdezte a közönséget, hogy szívtak-e már rendesen.

Utóbbi végül betette a kaput Horváthnak, aki kijelentette:

A tehetség ajándék. A népszerűség viszont felelősség is. Aki visszaél a népszerűséggel, és drogmarketingre használja, az kárt okoz és bűnt követ el, mert egy roncs élet felé tereli a fiatalokat. Ez már nem művészi szabadság, sokkal inkább bűnrészesség.

Görgényi friss Facebook-posztjában most neki, illetve a Szirmai koncertje ellen felszólalóknak üzent, a szervezőknek való köszönetnyilvánítás után rögtön a lényegre térve:

Nem csupán sikeres, de tanulságos is volt az idei EDÜ. Tapasztalhattuk, hogy ma már az a kérdés is az eddig megszokottnál is jobban átpolitizálódott, hogy kik lépnek fel az esti koncerteken. Az nem volt újdonság, hogy a globalista média néhány propagandistája csak pártpolitikai dimenzióban tudott írni az eseményről. Azt azonban aggasztónak érzem, hogy a nemzeti oldalról kritikákat kapott a rendezvény azért, mert szombat este egy Pogány Induló nevű fellépő adott koncertet. Az ilyesfajta bírálat eddig a globalisták részéről volt szokásban.