Hadas Kriszta, Halász Judit és Horvát János is a XIII. kerület díszpolgára lett

A budapesti XIII. kerület díszpolgári címet adományozott pénteken Halász Judit Kossuth-díjas színművésznek, a Halhatatlanok Társulata örökös tagjának, Horvát János Pulitzer-emlékdíjas újságírónak, televíziós személyiségnek, egykori nagykövetnek, illetve posztumusz díszpolgár lett a 2024 őszén tragikusan hirtelen elhunyt Hadas Kriszta Prima Primissima-díjas újságíró, televíziós szerkesztő-műsorvezető.

Mivel a XIII. kerület díszpolgárainak száma 2025-ben elérkezett a százhoz, az önkormányzat úgy döntött: a 100. díszpolgári címet – az örök tisztelet és emlékezés szimbólumaként – posztumusz ítéli oda (megosztva) Cziffra Györgynek és Radnóti Miklósnak – olvasható az erről szóló közleményben.

Hadas Kriszta – Prima Primissima-díjas újságíró, televíziós szerkesztő-műsorvezető

A XIII. kerületben született, itt is élt 39 évig. Újságírói, televíziós riporteri szakmai tevékenységét az elesettek, a rászorultak érdekében végezte. Szakmai tudását felelősségérzet, hitelesség jellemezte. Munkái – legyen szó akár dokumentumfilmekről, akár riportokról, interjúkról – mindig az emberi sorsokat helyezték középpontba. A személyes történetek felé érzékenységgel fordult. Képességei, problémaérzékenysége a televízióban teljesedhettek ki. Díjnyertes dokumentumfilmje – amelyben a háború elől menekülő ukrán családokat kísérte el Moldovától Németországig tartó útjukon –, valamint sorozatműsorai az egészségügyről (Az igazi vészhelyzet, Jön a baba) hozták meg számára a Prima Primissima Díj Közönség Díját 2022-ben. A XIII. kerület soha nem csupán lakóhely volt számára, hanem inspiráció is. Családja örök újlipótvárosi, ő is a Pozsonyi út 50. szám alatt élt sokáig. A kerület szellemisége hatással volt munkásságára, ahogyan saját történetei és dokumentumai is hozzájárultak ennek a közösségnek az önképéhez. Tragikusan gyors, korai halála egy gazdag alkotói tevékenységet szakított félbe. Azt vallotta: „Hinni kell abban, hogy az általad elmesélt történet fontos és hatással lesz az emberekre. Nem lehet megúszósan csinálni, mert akkor középszerű leszel.”

Halász Judit – Kossuth-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja

Hat évtizede a Vígszínház tagja, csaknem 40 filmben szerepelt, műfajt teremtett a gyereklemezeivel és koncertjeivel. 1942. október 7-én született. Még a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt, amikor az Esős vasárnap egyik cserfes kamaszlányát alakíthatta. Diplomáját 1964-ben szerezte meg, majd a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött, ahol csak fél évet töltött. Várkonyi Zoltántól szerződést kapott a Vígszínházhoz, és azóta is a Szent István körúti társulat tagja. Lemezt készített Ikrek hava címen Radnóti Miklós verseiből, más lemezén mesét mond. Műfajt teremtett azzal, hogy magyar költők verseit énekli a magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében, a gyerekeknek. A Hívd a Nagymamát című lemeze néhány hónap alatt platinalemez lett. A gyerekek megválasztották (Magyarországon elsőként) a lengyel gyerekek által alapított Mosolyrend Lovagjának. A Vígszínházban már hagyomány a karácsonyi családi koncertje. Hat évig volt a UNICEF Magyar Bizottság jószolgálati nagykövete.

A XIII. kerületi Hírnöknek így nyilatkozott díszpolgársága kapcsán: „Színészként a XIII. kerületben álltam először színpadra, itt tanultam a legtöbbet, ide kötött és köt a legtöbb barátom és kollégám.A Vígszínháznak köszönhetően több időt töltöttem a kerületben, mint otthon. Hatvan év nagy idő. Rengeteg dolog változott ennyi idő alatt, fantasztikus, ahogyan átalakult a Váci út, az Újlipótváros pedig központi és érdekes hellyé vált, szinte egy külön kis világként lehet kezelni.”

Horvát János – Pulitzer-emlékdíjas újságíró, televíziós személyiség, egykori nagykövet

1944. augusztus 4-én született. Hatvan évig lakott a XIII. kerületben, itt is érettségizett. Majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem–spanyol szakos diplomát. 1964-ben megnyerte a Riporter kerestetik első vetélkedőjét. 1966–67-ben Kubában volt ösztöndíjas. 1969 és 1994 között a Magyar Televízió munkatársa volt, 1989 és 1994 között főmunkatársa. Fidel Castróval és Salvador Allendével is készített interjút. A Hét szerkesztőségének egyik alapítója, ahol 1970-től ’79-ig dolgozott. Majd a Filmfőszerkesztőséget vezette. Nevéhez fűződik például a 48 órás Hétvége című műsor. 1988–89-ben igazgatóként döntő szerepe volt az önálló arculatú MTV2 kialakításában. 1990-től két évig a Columbia Egyetemen tanított. 1993-ban közreműködött az ELTE médiaszakának beindításában, aztán a Pécsi Egyetem kommunikációs tanszékén oktatott, és a Budapesti Kommunikációs Főiskola szenátusának tagja lett. 2001 és 2006 között a SPORT TV elnöke. Megalapításától kezdve elnöke a Független Média Központ kuratóriumának. 2007-től 2010-ig a Magyar Köztársaság kubai nagykövete. A Déri János-díj kuratóriumának tagja. Egy időben spanyol és angol nyelvű irodalmat fordított. Főbb díjai: Rózsa Ferenc-díj (1986), Toleranciadíj (1996), A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (1996), Pulitzer-emlékdíj (2017).

„Őszintén jobban örülök ennek a díjnak, mint bármelyik állami kitüntetésnek. Utoljára ilyen jó érzésem akkor volt, amikor megkaptam a Pulitzer-emlékdíjat. A XIII. kerület unikális hely Magyarországon, úgy működik, mint egy kisváros”, mondta Horvát János a kerületi lapnak.

Cziffra György – Liszt Ferenc-díjas zongoraművész

Cziffra György 1921. november 5-ben született Budapesten, és Franciaországban hunyt el 1994. január 15-én. „Tripoliszból”, az angyalföldi szegénysorról csodagyerekként indult el a világ meghódítására. 8 évesen felvették a Zeneakadémiára, és tizenhárom évesen adta első koncertjét. 1956. október 22-én az Erkel Bartók Béla 2. zongoraversenyének szólistája volt. Tomboló siker fogadta a bravúros produkciót. A határ másnap megnyílt, és családjával együtt Párizsba emigrált. A Liszt Ferenc-díjas zongoraművész kora egyik legkeresettebb zongoristája lett, versengtek érte zenekarok és koncerttermek. Improvizációs készsége minden országban lenyűgözte a közönséget. A 20. század legnagyobb zongoraművészeivel emlegetik egy sorban, Horowitzcal, Rubinsteinnel, Richterrel. Repertoárján főként Schumann, Chopin, Liszt, Grieg, Brahms és Rahmanyinov művei szerepeltek, illetve Liszt-stílusú saját átiratai. Tehetségét és virtuozitását Kodály Zoltán is elismerte. 1969-ben saját nemzetközi versenyt alapított Versailles-ban, felújított és koncertteremmé alakított egy kápolnát. A XIII. Kerületi Önkormányzat 2016-ban elsőként csatlakozott támogatással a Cziffra György Fesztiválhoz, a zongoraművész születésének 100. évfordulóján pedig szoborral állított neki örök emléket a róla elnevezett Cziffra György parkban.

Radnóti Miklós – költő, műfordító, a 20. századi magyar líra egyik meghatározó alakja

Asszimilált zsidó családban született, a mai Kádár utca 5-ben laktak. Anyját és ikertestvérét születésekor, apját 12 éves korában vesztette el. Rokonok nevelték. A szegedi egyetem magyar-francia szakán tanult. 1935-ben házasodtak össze Gyarmati Fannival, majd beköltöztek a Pozsonyi úti lakásba, ahol a költő 1944-ig, Gyarmati Fanni a haláláig élt. Korai költészetét a lázadó expresszionista hang jellemzi, az egyre fenyegetőbb létben megszülető művei azonban már kiérlelt, klasszikus formát mutatnak. A harmincas években megérzi, hogy a „világ új háborúba fordul”. Hiába volt tanári oklevele, zsidó származása miatt nem taníthatott. 1940-től többször behívták munkaszolgálatra. 1944 májusában a szerbiai Bor melletti lágerbe került, szeptemberben társaival együtt innen hajtották nyugat felé gyalogmenetben. A már járásképtelen költőt november 9-én a keretlegények agyonlőtték Abdánál. Utolsó verseit tartalmazó füzetét, a Bori noteszt exhumálásakor kabátjának zsebében találták meg. 1946. augusztus 14-én Budapesten, a Kerepesi úti temetőben helyezték végső nyugalomra. Emlékét a XIII. kerületben a róla elnevezett utca, művelődési központ, szobrok, emléktáblák őrzik. A Radnóti Miklós Művelődési Központban a Radnóti és Gyarmati Fanni bútoraival, személyes tárgyaival berendezett emlékszoba a Pozsonyi úti lakás dolgozósarkát és hálórészét rekonstruálja.