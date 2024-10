53 éves korában meghalt Hadas Kriszta – értesült a Blikk. A lap információi szerint a tévés vásárlás közben lett rosszul, a mentők hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét. A Blikk információját a Nap Hírének megerősítették.

Hadas Kriszta harminc éve dolgozott televíziósként, a Magyar Televízió, az RTL Klub, a TV2 és az ATV csatornán is dolgozott. Legutóbb Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban láthatták a nézők, melyet két társával együtt meg is nyert. Az utóbbi években a Jön a baba című dokumentumfilm-sorozatának szentelte legtöbb energiáját, a 24.hu-n is ennek apropóján készült vele utoljára interjú.

A tévés újságíró 1971-ben született Budapesten, tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskola tévé- és dokumentumfilm-rendező szakán folytatta 1996 és 1999 között. 1992-ben a Magyar Rádiónál, a Krónika című műsorban kezdte pályafutását, majd 1994-től a Magyar Televíziónál dolgozott szerkesztő-riporterként, mígnem három évvel később az induló RTL Klubhoz szerződött, ahol a Frei Dosszié, Akták és a Híradó szerkesztő-riportere volt.

2000-ben került a TV2-höz, ahol nevéhez fűződik az Igazi vészhelyzetben, illetve a Gyerekkórház című dokumentumfilm-sorozat. Munkájáért megkapta a Magyar Orvosi Kamara médiadíját, két alkalommal az év televíziós szerkesztő-riporterének választotta a szakma. 2022-ben a Prima Primissima közönségdíját kapta meg.

Több mint egy évtizeden át dolgozott szerkesztő-riporterként a Napló című heti riportmagazinban, valamint az Aktív és a Magellán című műsorok főszerkesztője volt. 2007 és 2010 között az aktuális műsorok vezető szerkesztőjeként felelt az Aktív, a Napló és a Mokka műsorokért.

2012-ben visszatért az RTL-hez, ahol a Forró nyomon illetve az RTL Klub Keresem a családom című műsorok főszerkesztőjeként dolgozott. 2015-től a Jön a baba Hadas Krisztával című dokureality-sorozat főszerkesztője és műsorvezetője. A sorozat első két évada a LifeNetwork csatornán, a harmadik az RTL II-n, míg a negyedik a Spektrum Home csatornán volt látható, majd később a saját YouTube-csatornájára költözött. 2018-ban a Spektrum csatorna Volt egyszer egy vadkelet című dokumentumsorozatának volt főszerkesztője, 2019-ben pedig a TV2 Újratervezés című műsorának lett a főszerkesztője. Az nlc.hu-n Hadas Kriszta történetei címmel videóriport-sorozata futott.

Több felsőoktatási intézményben is tanított.

Első férje Kakuk György újságíró, majd a DK politikusa volt, aki 2017 januárjában halt meg, 52 évesen. A házasságukból egy lányuk született, akinek révén Hadas három éve nagymama lett. Második férjével, Balassa Jánossal 2010-ben született gyermekük.

Csütörtök este Hadas Krisztára emlékezik az RTL Híradó és a Fókusz is, és az alábbiakban emlékezett meg a csatornával hosszú időn át együttműködő szerkesztő-riporterről:

Az RTL Magyarország megrendülve értesült Hadas Krisztina televíziós újságíró, a kereskedelmi televíziózás meghatározó alakjának haláláról. A népszerű televíziós személyiség 53 éves korában távozott el. Műsorkészítőként és szereplőként is sokat tett a nézők hiteles tájékoztatásáért, igényes szórakoztatásáért. Az RTL képernyőjén legutóbb Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban volt látható, amelyet két társával együtt meg is nyert. Megkérdőjelezhetetlen szakmaisága, derűs személyisége mindannyiunknak hiányozni fog. Együtt érzünk családjával, szeretteivel. Kriszta munkája több volt, mint egyszerű televíziózás. Empátiával és szenvedéllyel fordult minden egyes történet felé, legyen szó családi drámákról, emberi sorsokról vagy nehézségekről, amelyekkel sokan azonosulhattunk. Televíziós pályafutása során a Magyar Televíziónál, az RTL Klubnál, a TV2-nél és az ATV-nél dolgozott, és műsorai révén olyan érintkezési pontokat teremtett a közönséggel, ahol az emberek érezhették: nincsenek egyedül.

