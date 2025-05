Itt az egy afganisztáni magyar akciót feldolgozó Sárkányok Kabul felett előzetese

Egy évvel ezelőtt, 2024 tavaszán a semmiből bukkant fel a hír, miszerint a Nemzeti Filmintézet kétszer is támogatást ítélt meg egy Operation Sámán nevű, magyar katonák által Afganisztánban végigvitt hadműveletet feldolgozó filmhez.

Az 540 ember, köztük száznyolcvan gyerek (afgán, amerikai, magyar és osztrák állampolgárok) a NATO-erők éppen folyó kivonulása, illetve a tálibok gyors területszerzése miatt veszélyessé vált területről való kimentését az erőszakkal átalakított SZFE kuratóriumi tagja, a jelenlegi filmtámogatási rendszer egyik legsikeresebb arca, Lajos Tamás producer a Szupermodern Stúdió Kft-vel közösen jegyzi – írtuk meg akkor, részleteket egyelőre azonban még nem igazán lehetett tudni.

Szakmai körökben már akkor is felbukkant a pletyka, miszerint látványos játékfilm lesz a végeredmény, a Honvédelmi Minisztérium pedig lapunknak elismerte, hogy szaktanácsadással sefítik is a film létrejöttét, azt azonban nem tudtuk meg, hogy ez egyúttal anyagi támogatást is jelent-e.

Erre a kérdésre mostanáig sem sikerült választ kapni, a Nemzeti Filmintézet csütörtök délelőtt azonban közzétette az immár Sárkányok Kabul felett címet viselő film első előzetesét, illetve plakátját.

Az ezekhez csatolt sajtóközleményből kiderül: a Semmelweis és az Aranyélet

alkotóinak közreműködésével született háborús akciódráma tele lesz akciójelenetekkel és izgalmakkal, rendezője pedig a Köntörfalakat is rendező és író, ma leginkább az Aranyélet vezető rendezőjeként emlegetett Dyga Zsombor.

A Jászberényi Gábor, Mészáros Blanka, Borovics Tamás, Hajmási Dávid, Dietz Gusztáv, Trokán Nóra, illetve Ertl Zsombor mellett Stohl Andrást is felvonultató, az MTVA koprodukciós partnerségével született filmet fikciós elemek szövik át, és a résztvevő katonák visszaemlékezései adják az alapját.

Az egyperces részlet itt látható: