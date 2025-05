A semmiből adott ki új lemezt a Bëlga, rajta van a Nemzeti dal is

Mindenféle nagyobb információmorzsa nélkül hirtelen megjelent az Egyre gondolunk, a Bëlga tizenkettedik albuma, rajta egy sor meglepő szám mellett Petőfi Sándor Nemzeti dalának trap-verziójával.

A követési távolságot nem tartó autósokról szóló Ne gyere a seggembe – benne a „Közeleg a köcsög, villog a köcsög, ez egy sürgős köcsög, egy fontos kis köcsög” mondattal, ami rövidesen szállóigévé válhat – a Magyar Rendőrség különböző felületein debütált, a többi azonban most hallható először. Ilyen az Ingatlanos is, amiben egy vizes falú ház eladása a tét.

A Turbulencia a légitársaságokról szól, a Gazdabolt többek közt a lisztharmat káros hatásairól értekezik – írja a hivatalos közlemény, ami a Csummábe című dalt is röviden elemzi: az azt a helyzetet mutatja be, amikor a kivilágított faház szúnyoghálós ajtaja nyitva marad, és özönlenek be a vérszívók.

A tizenhét dalt felsorakoztató lemez egy sor platformon át már meghallgatható, június 6-án pedig élőben fogják bemutatni a Budapest Parkban, ezt pedig egy fesztiválturné követi.