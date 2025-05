Ha egy lengyel Lidlben veszünk fokhagymaport, akkor ajándékba jár hozzá Kína legpontatlanabb térképe

Az országhatárok pontos ábrázolása sokszor még 2025-ben sem egyszerű feladat – a világ legkülönbözőbb részein kiadott könyvek illusztrációi (egy olasz földrajzkönyvben így lett Magyarországból Románia része), a köztereket díszítő táblák, illetve a sokszor leghétköznapibb termékek csomagolásain látható hibák legalábbis erre engednek következtetni.

A világ legnagyobb országai esetén ez a hiba kevéssé magyarázható könnyen, mintha Honduras egy vaktérképen való bejelölésére kérnénk meg egy járókelőt, a Lidl sajátmárkás fokhagymaporának lengyel verziójának azonban mégis sikerült a lehetetlen – derült ki a kitűnő nevű Science Graphics that look like Shitposts nevű Facebook-csoportban feltűnt vasárnapi posztból.

A találatról beszámoló Hubert Szymanek szerint a német hátterű lánc Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Nepál, illetve Bhután teljes területe mellett a Pakisztán, India, illetve Kína vitája miatt 1947 óta tisztázatlan hátterű Kasmír régiót is Kínához csatolta, a kunkori nyilat pedig Mongóliára helyezték:

Egy kommentelő erre is rákontrázott, az általa vett fűszeren ugyanis picit más határok látszanak, sőt, az délen magában foglalja a valóban Kína részét képező Hajnan szigetét is: