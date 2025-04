Csuja Imre: Nem tudom, még mit kellene tennem a Kossuth-díjhoz

Interjút adott Csuja Imre a Bestnek, melynek alkalmával az Üvegtigris hozta áttörés, valamint a színházzal, szinkronnal, filmmel, drámával és vígjátékokkal tarkított pályafutáson túl szóba kerültek a hivatalos elismerések, illetve azok hiánya is. A kérdésre, hogy mit kéne még tennie ahhoz, hogy ne csak évről évre felterjesszék, hanem meg is kapja a Kossuth-díjat, a színész azt felelte:

Gőzöm sincs. Őszintén nem tudom. Nem is járok utána. Számomra is talányos, ki mi alapján nyeri el. Nem tudom, még mit kellene tennem a Kossuth-díjhoz, de azt gondolom, hogy mindent elkövettem, hogy én is megkaphassam. Előbb-utóbb csak összejön. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs hiányérzetem. Az a fakk még üres a szekrényemben.