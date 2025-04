Egymilliárdból építené vissza egy alapítvány Botszentgyörgy várát

Nagyjából másfél évtized alatt, több mint egymilliárd forintos tervezett költséggel építenék újjá Nagykanizsa határában az egykori Botszentgyörgy várát, felhasználva ehhez Magyarország egyetlen, teljesen feltárt Mátyás kori várkastélyának romjait – írja az MTI.

A Botszentgyörgy Várkastély Újjáépítéséért Alapítvány pénteki, nagykanizsai bemutatkozóján Vukics Ferenc, a kuratórium elnöke felidézte: a török kori Kanizsa várának abban az időszakban Egerhez hasonló nagy jelentősége volt, nyoma azonban alig maradt. Ugyanerre a sorsra jutott a körülötte lévő erődrendszer is, aminek része volt a Nagykanizsához tartozó Miklósfa mai területén lévő, elővárként működő kastély is.

A romlottvárként ismert romok újjáépítése kapcsán korábbi már működött egy alapítvány, az azonban megszűnt helyét pedig egy másfél hónapja létrejött újabb vette át, azzal a céllal, hogy az elképzelések szerint tizenöt év alatt teljesen újjáépítsék az egykori struktúrát.

A jelenlegi számítások szerint fokozatosan, történelmi-turisztikai látogatóhelyként újjászülető vár építési költsége meghaladja majd az egymilliárd forintot. Az összeget, illetve a munkákat támogatások, illetve önkéntesek bevonásával 2040-re akarják valóra váltani, a cél pedig az, hogy az így létrejövő struktúra gazdaságilag is működtethető legyen.

Az eseményen Kanász Viktor történész arról beszélt, hogy a 16-17. században Kanizsa Európa érdeklődésének középpontjában volt, a vár felszabadítása, illetve így a törökök továbbnyomulásának megállítása érdekében pedig spanyol, angol, olasz, cseh, lengyel és horvát katonák is harcoltak.

A szakember hozzátette: az Európa-szerte ismertté vált harcok történetét, valamint a várvédő Thury György halálát számos képzőművészeti alkotás, vers és más emlék is megőrizte, Kanizsa ostroma címmel Törökországban 1982-ben pedig még egy mozifilm is készült.

A törököket ma is kiemelten foglalkoztatja Kanizsa története

– zárta mondandóját Kanász, akitől Vándor László, a Göcseji Múzeum nyugalmazott igazgatója, a Botszentgyörgy várának feltárását vezető régész vette át a szót.

Ő a vár történetét mutatta be: eszerint a bajnai Both család 1480-ban kapott engedélyt Mátyástól, hogy várat építsenek, ennek eredménye pedig 1577-ig, az erőd felrobbantásáig működött Kanizsa előváraként. A romok még a 19. században is álltak, köveit a környékbeli lakosok akkor azonban fokozatosan elhordták, hiszen építőanyagként újra fel tudták azokat használni.

A területen először 1976-ban volt nagyobb ásatás – ekkor a nyugati, gazdasági szárnyat tárták fel –, amit 1987 és 1989 között egy újabb, a vár teljes alapját, valamint pincéjét feltáró munka követett.

A kutatások szerint a várban két család lakott, saját harangtoronnyal és kápolnával rendelkezett, a vizet pedig a lakók egy huszonöt méter mély kútból nyerték.

Az egy átépítés után reneszánsz jegyeket is magán viselő együttes – ami ma Magyarország egyetlen, teljes egészében feltárt Mátyás-kori várkastélya – maradványai között harangtöredéket, faragott kapu- és ablakköveket, ólomüveg-töredékeket, bronz hordócsapot, illetve számtalan számszeríjhegyet is találtak.