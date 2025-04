Meghalt Őrsy László kánonjogász-professzor, a legidősebb magyar jezsuita szerzetes

Egy New York közelében fekvő idősotthonban, április 3-án elhunyt a legidősebb magyar jezsuita szerzetes, Őrsy László kánonjogász-professzor – írja a Magyar Kurír.

A II. Vatikáni Zsinatból tanácsadóként részt vállaló, a New York-i Fordham és a washingtoni Georgetown Egyetem katedráin is megforduló férfi kilencvenhét évesen hagyta el az egyetemi életet, az elmúlt harmincöt évben pedig Magyarországon is rendszeresen megfordult – teszi hozzá a lap.

A Fejér megyei Pusztaegresen, 1921. július 30-án született Őrsy a székesfehérvári ciszterci gimnázium elvégzése után a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult jogot, majd 1943-ban a Jézus Társaságának tagja lett. A zugligeti Manrézában novíciussá vált férfi Szegeden a második világháború végén filozófiát tanult, 1946-ban azonban elhagyta az országot.

Életét Rómában folytatta, ahol előbb filozófiai licenciátust szerzett (1948), majd teológiai tanulmányokat folytatott. Ezt végül a belgiumi Leuvenben fejezte be (1952). Az időközben pappá szentelt Őrsy a walesi Saint Asaphban fejezte be a jezsuita szerzetesek képzésének utolsó lépcsőjét jelentő terciát (1953), majd rövid londoni szolgálat után a Pápai Gergely Egyetemen kánonjogi doktorrá (1957) vált.

Az Oxfordban civil jogi mesterfokozatot szerző (1960) szerzetes 1961-1966 között a Gergely Egyetemen tanított kánonjogot, közben pedig az Angol Kollégiumot erősítette, illetve a Rhodesiában (ma Zimbabwe) szolgáló Francis William Markall érsek tanácsadójaként vett részt a második vatikáni zsinaton.

Őrsy 1967-ben az Egyesült Államokba távozott, aohl előbb a washingtoni Katolikus Egyetemen (1967-1968), majd a Fordhamen (1968-1973), végül pedig a Georgetown-on (1974-1993) tanított kánonjogot. Utóbbi intézményt a következő huszönöt évben is rendszeresen látogatta: professor emeritusként ugyanis ott, valamint a világ számos felsőoktatási intézményében tartott kurzusokat.