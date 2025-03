Nem kis feladat egyedül megakadályozni a harmadik világháborút

2014 márciusában a Krím annektálása megváltoztatta az európai erőegyensúlyt. A figyelem a stratégiai jelentőségű Suwalki-folyosó felé fordult, ami egy keskeny földsáv Lengyelország északi részén, Oroszország európai kapuja. 2021-ben a háború veszélye ismét valósággá vált.

Ezzel a drámai bevezetővel indul A keleti határ (Przesmyk) című lengyel sorozat, és be is rántja a nézőt, hiszen nem kell különösebben tájékozottnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, a szöveg nem túloz, a háború veszélye olyannyira valós volt 2021-ben, hogy Oroszország a következő évben el is indított egyet, még ha nem is Lengyelországgal szemben. Pont ideje volt tehát ennek a kelet-európai háborús veszélyzónának megjelennie a sorozatokban is, és a lengyel kémthriller ezt ígéri.

Jan P. Matuszynski sorozatához ez azonban csak a történelmi-geopolitikai kontextus, A keleti határ ugyanis elsősorban a titkosszolgálatok tevékenységének bemutatását ígérte a hibrid hadviselés veszélyes valóságában, folyamatosan lehetetlen és veszélyes helyzetekbe hozva a szereplőit. A sorozat mindjárt egy öngyilkossággal indul: egy kompromittált lengyel diplomata vet véget az életének Minszkben, majd rögtön utána egyből bevetésen ismerhetjük meg Ewa Oginiecet (Lena Góra), a lengyel hírszerzés ügynökét, aki Kalinyingrádban egy fényűző estélyen adja ki magát orosz diáklánynak, hogy közelebb férkőzzön egy orosz atomtudóshoz. Az akció azonban félresiklik, Ewa élete veszélybe kerül, sok ideje viszont nincs összeszednie magát, mert partnerét, Skinert (Karol Pochec) lekapcsolja a belarusz titkosszolgálat, ő pedig azt a feladatot kapja, hogy – hivatalosan az öngyilkos konzul utódaként – menjen szintén Minszkbe, és keresse meg, ki az orosz tégla a követségen.

Az alapsztori elemei tehát ismerősek lehetnek más kémsorozatokból, A keleti határ fő vonzereje viszont az, hogy ezeket olyan közegben láthatjuk viszont, ami a hírekből ismerős lehet ugyan, de pont lengyel szemszögből eddig nemigen mutatták meg őket. Azzal pedig, hogy 2021-be, az ukrajnai háború előestéjére helyezik a sztori időpontját, még konkrétabb a veszély, hiszen akár még tervezhettek is az oroszok valami műveletet a Kalinyingrádot Fehéroroszországgal összekötő, Suwalki-folyosónak nevezett lengyel-litván határsávban. Igaz, a figyelmesebb nézőt nehéz helyzetbe hozza ezzel a sorozat, hiszen emlékezhetünk, 2021 áprilisában (amikor a cselekmény kezdődik) az volt a fő téma, hogy Pfizer vagy Moderna oltást kér az ember, itt viszont nem hogy nincs erről szó, de még egy nyamvadt maszkot se látunk. Előkerülnek továbbá a sorozatban a fehérorosz-lengyel határra szállított menekültek is, akiket Lukasenka fegyverként használt az EU-val szemben – csakhogy ez is az év második felében történt. Ha már egyszer az alkotók ennyire egzakt kereteket adtak a sorozatnak, akkor azért az ilyesmi feltűnik, de ezen nyilván túl lehet lépni fikció esetén, annál is inkább, mert a hat rész egyre gyorsabb ritmusban adagolja a fordulatokat és a feszültséget.