Ed Sheeran már el is készült a következő albumával

Ed Sheeran a Variety-nek adott exkluzív interjúban árulta el, hogy már el is készült következő albumával, sőt, már két klipet is leforgatott hozzá, további kettőt pedig a jövő év elején a turnézás közepette tervez elkészíteni.

Nagy promóciós kampányra készül, hiszen legutóbbi két lemezénél erre nem volt lehetőség: az Equals a világjárvány idején jött ki, a Subtract pedig, ahogy Sheeran fogalmaz „nyilvánvalóan egy teljesen más típusú lemez volt, aminél nem igazán fértek bele nagy popos dolgok”.

Most hosszú idő után először tért vissza „big pop” hagyományokhoz.

A brit énekes mesélt az Igazából szerelem rendezőjével, Richard Curtisszel való közös munkáról is: a rendező első animációs projektje, a saját gyermekkönyv-trilógiáján alapuló That Christmas című karácsonyi film nemrég debütált a Netflixen, a film zenéjét pedig Sheeran írta. Ők ketten régóta ismerték egymást, az énekes első barátnője annak idején babysitterkedett is Curtiséknél – azóta többször dolgoztak is együtt. Sheeran karácsonyi dalokat írt már, szomorút viszont még soha. A dalhoz végül klip is készült, Curtis ötlete alapján a Bridgertonból ismert Claudia Jessie-t kérték fel rá. A forgatásról Sheeran így nyilatkozott:

Jó móka volt. 10 percre forgattuk a házamtól, és a haverom anyukája statisztált benne.

Az énekes az elmúlt két évben szinte folyamatosan turnézott, nemrég nálunk is fellépett.