Megvan, ki lesz a sztárséf Anthony Bourdain életéről készülő film főszereplője

A mosogatófiúból lett heroinista, majd sztár, aki nem egyik napról a másikra lett híres, megküzdött a függőségeivel, és nyíltan beszélt a súlyos problémáiról, miközben bejárta a világot – így mutattuk be hat évvel ezelőtt a világ egyik legnépszerűbb séfjét, Anthony Bourdaint, aki 2018 júniusában, egy hotelszobában saját kezével vetett véget az életének.

A szakács életét azóta egy Oscar-díjas rendező dokumentumfilmje mellett több kötet, illetve számtalan írás mutatta be, munkássága pedig természetesen azóta is fontos hivatkozási pontnak számít, egy dologra azonban eddig nem került sor: a története megfilmesítésére.

A helyzet nemrég megváltozott – a Hollywood Reporter ugyanis rámutatott, hogy az elmúlt években elképesztő sebességgel a legnagyobbak egyikévé emelkedő A24 stúdióban már dolgoznak az egészestés filmen, a főszerepre pedig a Téli szünettel (The Holdovers) hirtelen a figyelem középpontjába került Dominic Sessát választották ki.

A televíziós tevékenysége miatt Emmy-vel is elismert Bourdain távolról sem csak a konyhaművészetet tartotta fontosnak: a CNN-nek készített utazós sorozata, a Parts Unknown epizódjaiban például teljes kulturális körképet, illetve rövid áttekintést is adott. Így tett például a magyar fővárosban is: