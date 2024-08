Néhány nap alatt öt Banksy-mű jelent meg Londonban, most végre kiderült, miért

Hétfőn egy kecske, kedden két, ormányaikkal egymás felé nyúló elefánt, azóta pedig két pelikán, három majom, valamint egy magányosan üvöltő farkas tűnt fel London utcáin – köszönhetően az elmúlt évtizedek legfontosabb utcai művészének, Banksynek, akinek a személyazonosságára mostanáig sem derült fény.

A Guardian az Observerre hivatkozva most arról írt, hogy rövidesen egy újabb kép is megjelenik majd a brit fővárosban, sőt, arra is rámutatott, hogy a korábbi ötletekkel és elméletekkel szemben a minden esetben fekete sziluettek

nem a kihalás szélén álló emberi fajra, vagy bármilyen negatív történésre utalnak,

a Banksyhez kötődő Pest Control Office ugyanis kijelentette:

csak fel akarták vidítani az embereket, hiszen olyan időszakot élünk, amikor az újságok szalagcímei unalmasak és sötétek, a fényt pedig nehezebb észrevenni, mint az árnyékot.