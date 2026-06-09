szuverenitásvédelmi hivatalparlament
Belföld

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről tárgyal a parlament

Mohos Márton / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 06. 09. 07:18
Mohos Márton / 24.hu
Vitáznak a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal az Országgyűlés kedden, e heti kétnapos ülésének második napján.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A képviselők elkezdik az általános vitáját a tiszás MellétheiBarna Márton által benyújtott, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatnak.

A 2024-ben létrejött hivatalt azért szüntetnék meg, mert tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozásának valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. „Ez a tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciába” – áll az előterjesztés preambulumában.

Megvitatják a három tiszás képviselő által a parlamentnek beterjesztett, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is. Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence javaslata meghatározza a tiltott politikai reklámok körét, továbbá meghosszabbítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer működését, valamint ismét a VIII. kerületi önkormányzat tulajdonába ad korábban államosított lakóingatlanokat.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
20 éves lett a Verdák: itt egy játékos kvíz az évfordulóra
A Flick-éra után már megvan a Barcelona kiválasztottja
Megvan, ki felel majd miniszteri biztosként a közmédia megújításáért
A MÁV-nál volt vezető Orbán egyik fekete ruhása, hétfőn kirúgták
Akad olyan miniszter, akinek hatmilliárd, és olyan is, akinek kétmillió forint megtakarítása van
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik