Egy tucat női szerző, köztük Margaret Atwood regényét is kitiltották az iskolákból Utah államban

Egy új törvénynek köszönhetően el kell távolítani az Utah állambeli iskolákból tizenhárom könyvet, köztük Margaret Atwood egyik regényét is – írja a Guardian.

A szólásszabadság védelmére alakult írószövetség, a PEN America szerint ez az első alkalom, hogy egy állam teljes területén könyveket tiltsanak be. A tiltás a nemrég elfogadott, július 1-től hatályos új törvénynek köszönhetően léphet életbe, amely szerint minden „pornográfnak vagy illetlennek” titulált könyvet el kell távolítani az iskolai könyvtárak polcairól.

Az első körben tizenhárom könyvet tartalmazó listán tizenkettőt női szerzők írtak, olyan nevek vannak rajta Atwood mellett, mint az irodalmi Nobel-díjas Toni Morrison, Judy Blume, Rupi Kaur és Sarah J Maas. A PEN America szerint ez azonban még csak a kezdet, úgy vélik, hogy a lista tovább fog bővülni. A Let Utah Read nevű, utah-i könyvtárosokat, tanárokat és szülőket tömörítő szervezet petíciót indított annak érdekében, hogy a törvényhozókra hassanak, akiktől azt kérik, vessenek véget a könyvek üldöztetésének.

– osztotta meg a hírt maga Atwood hivatalos X-profilján, ahol egyben azon is dilemmázni kezdett, hogy vajon az ókori Róma szatiristái közül kit fognak betiltani az államban. A szolgálólány meséje szerzőjétől a Guvat ​és Gazella című művét tették feketelistára.

Wow, I’m the most dangerous little old lady of 84 you’ve ever heard of! Was it the blue XXXs? Too hot to read? Adult entertainment only? I wonder which satirists of ancient Rome would be banned there? And I’m banned from Russia, too! Oh alas, whatever will I do? Hit Utah with my… https://t.co/DcOd1jV91j

— Margaret E Atwood (@MargaretAtwood) August 7, 2024