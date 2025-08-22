Orvosi műhiba okozhatta Hulk Hogan halálát

A Clearwateri Rendőrkapitányság a TMZ Sportsnak adott nyilatkozatában azt közölte, hogy Hulk Hogan halálának ügyében még folyamatban van a nyomozás.

Hulk Hogan özvegye, Sky azt mondta a lapnak, hogy pankrátorlegenda rekeszidege megsérült az egyik legutóbbi műtétje során. Hozzátette, hogy Hogan boncolását elvégezték, de az eredményeket nem kívánta nyilvánosságra hozni.

A rekeszideg a nyaki fonatból ered és a rekeszizmot látja el mozgató rostokkal, működése a légzés szempontjából nélkülözhetetlen.

A lap hozzáteszi, hogy műhiba eredménye lehetett a haláleset, ezt már több forrásuk megerősítette. A clearwateri rendőrség jelentésében az áll, hogy egy foglalkozásterapeuta tartózkodott Hogan floridai otthonában, amikor leállt a légzése. A jelentés szerint a terapeuta azt mondta a kiérkező rendőröknek, hogy Hulk orvosi műhiba áldozata lett.

A terapeuta szerint egy nemrégiben elvégzett műtét során – nem világos, hogy a szívét helyreállító műtétről vagy nyaki beavatkozásról volt-e szó – a sebész „elvágta” a rekeszidegét.

Hogan lánya szerint is van valami disznóság apja halála körül: