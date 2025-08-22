Pokol a levegőben: videón a viharba került Wizz Air-gép utasainak sikítozása

Komoly viharba került a Spanyolország délkeleti részén fekvő Alicantéból a római Fiumicino repülőtérre tartó Wizz Air-járat szerdán, késő este – írja a Sun című brit bulvárlap.

Az Airbus A321-es közel másfél órás késéssel szállt fel, aztán Róma fölött akkora viharba keveredett, hogy a pilóták többszöri próbálkozásra sem tudtak landolni.

Az utasok közben szinte teljes sötétségben ültek az ítéletidőben iszonyatosan rázkódó gépen. Az egyikük videókat készített, melyeken hallatszik, ahogy sokan halálra rémülten sikítoznak.

#plane #wizair #turbolenze #maltempo ♬ suono originale - Periodista nocturno✨ @italo_papi Forti turbolenze a causa del mal tempo sui cieli di Roma impediscono l’atterraggio del volo Wiz Air partito da Alicante, Spagna e diretto alla capitale. Il pilota costretto a monovre estreme dopo un primo tentativo di atterraggio alla fine opta per dirottare l’aereo all’aeroporto di Bologna, tutti i passeggeri sono rimasti illesi, i primi commenti evidenziano forte stress e il terrore vissuto in alta quota. La compagnia aerea sta valutando le modalità di trasporto via terra dei passeggeri per il rientro a Roma. Si attendono ulteriori notizie su eventuali rimborsi. #aereo

A repüéőgépet végül átirányították a Rómától mintegy 400 kilométernyire fekvő Bolognába, ahol pár perccel hajnal 4 óra előtt biztonságosan landolt.

A Wizz Air az esettel kapcsolatban közleményt adott ki, melyben az áll, hogy a légitársaság legfontosabb prioritása az utasok biztonsága, ezért köszönetet mondtak a légiutas-kísérőknek, amiért a heves turbulencia ellenére is gondoskodtak az utasok biztonságáról és a pilótáknak, amiért úgy döntöttek, átirányítják a járatot.

#plane #wizair #turbolenze #maltempo ♬ suono originale - Periodista nocturno✨ @italo_papi Forti turbolenze a causa del mal tempo sui cieli di Roma impediscono l’atterraggio del volo Wiz Air partito da Alicante, Spagna e diretto alla capitale. Il pilota costretto a monovre estreme dopo un primo tentativo di atterraggio alla fine opta per dirottare l’aereo all’aeroporto di Bologna, tutti i passeggeri sono rimasti illesi, i primi commenti evidenziano forte stress e il terrore vissuto in alta quota. La compagnia aerea sta valutando le modalità di trasporto via terra dei passeggeri per il rientro a Roma. Si attendono ulteriori notizie su eventuali rimborsi. #aereo

A gép utasainak felajánlották, hogy földi közlekedési eszközökkel szállítják el őket Bolognából Rómába. Azok, akik elfogadták az ajánlatot, visszatérítésre jogosultak.