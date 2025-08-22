Őrizetbe vette a rendőrség azt a nőt, akinek holtan találták a kéthetes csecsemőjét a kukoricás mellett

Sajtótájékoztatót tartottak a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságon annak a kéthetes csecsemőnek az ügyében, akinek a holttestét augusztus 20-án találták meg Nagydorog közelében egy kukoricás melletti földúton.

A rendőrség beszámolója szerint az újszülött anyja azt vallotta, hogy a gyerekét tolta babakocsiban, amikor egyszercsak rosszul lett, majd eszméletét vesztve elájult. Amikor magához tért, a gyereknek már nem volt nyoma. Előbb maga kezdte el keresni, de nem lelte nyomát, így hazament és úgy kért segítséget. A gyermek holttestét öt és fél órával később egy kukoricás melletti földúton találták meg a rendőrök a kutatómentőkkel közös keresésük során.

Az orvosszakértői vélemény megállapította, hogy a gyermek halálát idegeknezésűg okozta, a rendőrség így 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének tárgyában folytatta a nyomozást. Az adatgyűjtés során a gyermek anyjára terelődött a gyanú, a nőt a rendőrség azóta gyanúsítottként hallgatta ki, őrizetbe vették, és a főügyészségen kezdeményezték a letartóztatását.