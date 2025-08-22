emberöléskéthetes csecsemőnagydorog
Belföld

Őrizetbe vette a rendőrség azt a nőt, akinek holtan találták a kéthetes csecsemőjét a kukoricás mellett

admin Rugli Tamás
2025. 08. 22. 14:21

Sajtótájékoztatót tartottak a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságon annak a kéthetes csecsemőnek az ügyében, akinek a holttestét augusztus 20-án találták meg Nagydorog közelében egy kukoricás melletti földúton.

A rendőrség beszámolója szerint az újszülött anyja azt vallotta, hogy a gyerekét tolta babakocsiban, amikor egyszercsak rosszul lett, majd eszméletét vesztve elájult. Amikor magához tért, a gyereknek már nem volt nyoma. Előbb maga kezdte el keresni, de nem lelte nyomát, így hazament és úgy kért segítséget. A gyermek holttestét öt és fél órával később egy kukoricás melletti földúton találták meg a rendőrök a kutatómentőkkel közös keresésük során.

Az orvosszakértői vélemény megállapította, hogy a gyermek halálát idegeknezésűg okozta, a rendőrség így 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének tárgyában folytatta a nyomozást. Az adatgyűjtés során a gyermek anyjára terelődött a gyanú, a nőt a rendőrség azóta gyanúsítottként hallgatta ki, őrizetbe vették, és a főügyészségen kezdeményezték a letartóztatását.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Orbán Viktor minden ilyen intézkedése után rúgnak belénk egy jó nagyot. Itt ez így megy, ez Kárpátalja, mi pedig magyarok vagyunk”
VV Szandika: Civilben megvetnek, lenéznek, bezzeg motoros cuccban csodálnak
Újra elmaradt Orbán Viktor Kossuth Rádiós interjúja, pedig két hete valami komoly dolognál hagyta abba
Kutya szaladt át az M4-esen, öt autó hajtott egymásba – Videó
„Orbán Viktor minden ilyen intézkedése után rúgnak belénk egy jó nagyot. Itt ez így megy, ez Kárpátalja, mi pedig magyarok vagyunk”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik