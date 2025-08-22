Pierce Brosnant az unokája, Isabella is elkísérte új filmjének premierjére – ritkán mutatkoznak együtt

Bemutatták Pierce Brosnan új filmjét, A csütörtöki nyomozóklubot, aminek premierjére a színészt fia, Dylan és unokája, Isabella kísértek el.

Isabella azonban nem a vérszerinti unokája Brosnannek: a színész 1980-ban házasodott össze Cassandra Harris színésznővel, akinek korábbi házasságából született két gyermeke, Christopher és Charlotte, őket örökbe fogadta Brosnan. Fogadott lányának, Charlotte-nak 1991-ben született meg a lánya, Isabella (sajnálatos módon Brosnan első felesége 1998-ban, fogadott lánya 2013-ban halt meg, mindkettőt méhnyakrákkal küzdött).

Isabella most 26 éves.

Brosnannek később két gyereke született jelenlegi feleségétől, Keely Shaye Smithtől: a már említett Dylan és Paris.