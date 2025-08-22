pierce brosnan
Szórakozás

Pierce Brosnant az unokája, Isabella is elkísérte új filmjének premierjére – ritkán mutatkoznak együtt

Jordan Peck / FilmMagic
admin Besenyei Balázs
2025. 08. 22. 19:34
Jordan Peck / FilmMagic

Bemutatták Pierce Brosnan új filmjét, A csütörtöki nyomozóklubot, aminek premierjére a színészt fia, Dylan és unokája, Isabella kísértek el.

Isabella azonban nem a vérszerinti unokája Brosnannek: a színész 1980-ban házasodott össze Cassandra Harris színésznővel, akinek korábbi házasságából született két gyermeke, Christopher és Charlotte, őket örökbe fogadta Brosnan. Fogadott lányának, Charlotte-nak 1991-ben született meg a lánya, Isabella (sajnálatos módon Brosnan első felesége 1998-ban, fogadott lánya 2013-ban halt meg, mindkettőt méhnyakrákkal küzdött).

Isabella most 26 éves.

Brosnannek később két gyereke született jelenlegi feleségétől, Keely Shaye Smithtől: a már említett Dylan és Paris.

Karwai Tang / WireImage

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Orvosi műhiba okozhatta Hulk Hogan halálát
VV Szandika: Civilben megvetnek, lenéznek, bezzeg motoros cuccban csodálnak
Balogh Eleninek a hangja is elcsuklott: pénznyereménye mellett egy új autóval is gazdagabb lett a Szerencsekerék játékosa
Kamarás Norbit és Kármán Odettet újra összehozta az Exek csatája
Orbánék „győzelmi tervet” írnak a horvátországi vitorláson
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik