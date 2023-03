Tévétörténeti korszak és önkéntes rabság ért véget, amikor Meredith Grey távozott A Grace klinikából

Előbbi nekünk, utóbbi Ellen Pompeónak, aki annyira utálta már az első évadban is a szerepet, amit végül tizenkilenc évadon át játszott, hogy csak orbitálisan sok pénzzel lehetett megvigasztalni. Távozása jó eséllyel a sorozat vége is – nem igazán lehet Grey anatómiájáról beszélni Grey nélkül, ugye. De egyáltalán, hogy élhetett meg tizenkilenc évadot egy sorozat, ami ugyanazzal a négy elemmel – dráma, humor, kórház, szex – zsonglőrködik a prémiumtévésorozatok korában, amikor a legjobb címeket is simán kukázzák néhány évad után, és hogyan írt a sorozat főszereplője pénzügyi, tévé- és nőtörténelmet? A Grace klinika – Elen Pompeo sztori.

Grace klinika? Az még van?

Ez a legtipikusabb mondat, amivel Shonda Rhimes emblematikus sorozata kapcsán megkínálják a témával foglalkozó újságírót. De bizony, van ám: ma is műsoron van. Az külön fájdalom, hogy idehaza a A Grace klinika címmel, hiszen ez a legcsúnyábban kihagyott szójátékos ziccer a magyar film- és sorozatcímadások botrányos történetében: hát érted, Grey’s Anatomy, Grey anatómiája, mert orvosos és testiséggel teli a sorozat, ráadásul angolul ez a formátum az orvosi szakkönyvek címadási gyakorlatát is felidézi… Ezt a tökéletes címet lapították az unalmas A Grace klinikává. Jelenleg a tizenkilencedik évad fut az amerikai ABC-n, emellett a földkerekségen szinte mindenhol műsoron van, nálunk valós időben és legálisan a Disney+-on, többévados csúszásokkal meg mikor melyik kisebb kereskedelmi adón nézhető, és eleddig levetített négyszázhét (az évad végére négyszázkilenc) epizódja egy latin-amerikai szappanoperának is becsületére válna.

Ami azt illeti, A Grace klinika a ma is futó amerikai főműsoridős sorozatok közül az előkelő hatodik helyen áll levetített epizódok számában, csak olyan címek előzik meg, mint A Simpson család, az Esküdt ellenségek és annak Különleges ügyosztály című spinoffja, a Family Guy és az NCIS. Ami fontosabb, a sorozatot nézik is – legalábbis elegen ahhoz képest, hogy mennyire bezuhant általában a tévés nézettség a streaming előretörésével. A Grace klinika még 2021-ben is a legmagasabbra értékelt lineárisan sugárzott tévésorozat volt a 18-49 évesek körében, és a tévés és streaming-nézettsége epizódonként összesen nagyjából tizenötmillió nézőre rúg. Hogy meddig nyúlik még a sorozat története, az ugyanakkor mostanra egészen bizonytalanná vált: február 23-án ugyanis adásba került a tizenkilencedik évad hetedik része, melyben a fő- és címszereplő Meredith Grey elhagyja a sorozat helyszínéül szolgáló kórházat, és – némi narrációtól eltekintve – gyakorlatilag a sorozatot is. Az ABC hivatalosan még nem jelentette be, hogy távozását követően az évad végével lezárulna az egész sorozat is, mi több, lebegtetik, hogy a karakter még visszatérhet, de az alapján, amit a Meredith-t alakító Ellen Pompeo az évek során nyilatkozott a szerephez való viszonyáról, ennek elég kicsi az esélye.

Pláne, hogy a hírek szerint a búcsúepizód nemcsak a búcsú tényével, hanem annak módjával is elvette a rajongók kedvét a folytatástól: a búcsúepizódot csalódáskeltőnek minősítette a Twitter-konszenzus, a rész IMDb-értékelése is elég siralmas. Egy kommentelő éleslátó összefoglalása szerint a karakter

nem azért élt túl egy bombát, egy vízbefúlást, egy fegyverest, egy repülőkatasztrófát, egy leégett házat, egy halott férjet, egy halott testvért, két halott szülőt és egy rakás halott barátot, hogy ilyen semmilyen búcsút kapjon.

Ám akármit mondanak a sorozat rajongói, Ellen Pompeo alighanem nagyon is elégedett a búcsúval már pusztán amiatt is, hogy egyáltalán végre megtörtént. Hiába tette ugyanis Meredith Grey szerepe Pompeót a főműsoridős tévédrámák legjobban fizetett színésznőjévé és világsztárrá, egyúttal aranykalitkába is zárta már rögtön a legelején, a mostani búcsú pedig nem más, mint a végre-végre kinyílt börtönkapu.

Ellen Pompeo ugyanis semmit nem akart kevésbé, mint tévésorozatban játszani, pláne nem ugyanabban az egyben két évtizeden keresztül. Filmszínésznőként is indult a karrierje, első komolyabb szerepe nyomán pedig – a Holdfényév című filmben Jake Gyllenhaal, Dustin Hoffmann és Susan Sarandon oldalán – rengeteg komoly rendező felfigyelt a tehetségére. Ám az ígéretes kezdet után mégsem jöttek a nagy lehetőségek, és mivel otthonról nem sok támogatást remélhetett – Pompeo egyszerű munkáscsaládból származik Boston egy balhés külvárosából, őt és testvéreit apja és nagyszülei nevelték, miután anyja túladagolta magát – egy hosszú, munka nélküli időszak után ügynöke rábeszélésére elment A Grace klinika szereplőválogatására. Pedig nem akarta a szerepet, főként azért, mert nem akart egyvalamihez kötve lenni hosszú évekre – ráadásul tegyük hozzá, hogy 2004-ben, amikor A Grace klinika készült, még messze nem volt olyan magas presztízse a tévésorozatoknak –, de kellett a munka és a pénz. Arra aligha számított Pompeo, és az ABC-t tulajdonló Disney fejesei is legfeljebb csak remélték, hogy egy ismeretlen női forgatókönyvíró kórházi drámasorozata többnyire ismeretlen színészekkel akkorát szól majd, amekkorát szólt. A Grace klinika viszont azonnal megasiker lett, alkotója, Shonda Rhimes neve úgy lőtt ki a legmenőbb tévés alkotók sztratoszférájába, amilyet ritkán látunk, Pompeo pedig elmondása szerint rögtön tudta, hogy most megszívta. Mire ugyanis az első hat évre érvényes szerződése – ami alatt nem játszhat máshol – kifut, már nem nagyon lesz lehetősége ugrálni Hollywoodban: ahhoz már túl öreg lesz.

Bizony, a kora volt az, ami miatt Ellen Pompeo önként vállalta ezt a – flancos, kényelmes, de azért épp olyan magas falakkal körbevett – karrierbörtönt. Mivel ugyanis viszonylag későn kezdte a színészetet, és a karaktere bizonyos értelemben skatulyába zárta, úgy gondolta, hogy mire szabadul a sorozattól, a karrierjének jó eséllyel gyakorlatilag vége – hiszen Hollywood kevés kivételtől eltekintve nemigen kapkod a negyven feletti színésznőkért. Ebben, persze, nem tudjuk, mennyire volt igaza – ma elmondása szerint már ő is kevésbé félne, de akkor úgy látta, jobb, ha biztosra megy, még ha visszatekintve úgy is látja, hogy alighanem többre becsülte a biztonságot, mint a színészi karrier gazdagságát, amit veszített ezzel a döntéssel.

Későn szálltam be a játékba. Harminchárom éves voltam, mire A Grace klinikát elkezdtem, és negyvenévesen elkezdtem gyerekeket szülni. Ha korábban kezdem a sorozatot, mondjuk huszonöt évesen, akkor valószínűleg kiszállok harmincegy-két évesen, amikor a szerződésem lejár. (…) De tudtam, hogy közeleg a negyven, és nem akarok szerepeket hajkurászni, könyörögni

– mondta el egy 2020-as podcastban.

Ekkor, 2020-ban azonban Pompeo már jócskán túlvolt azon a húzáson, ami a nevét beírta a showbusiness történetébe: 2017-ben tető alá hozott egy olyan szerződést az ABC-vel, ami évi közel húszmillió dolláros fizetésével a legjobban fizetett drámai tévészínésznővé tette őt, ezzel pedig egyszerre írt pénzügyi, tévé- és nőtörténetet. Előbbi kettő nyilvánvaló: azért húszmillió dollár nem kis pénz, főleg tévében. Utóbbi kettő az érdekesebb: Pompeo ugyanis ezt az alkut mentorával, a sorozat forgatókönyvírójával, Shonda Rhimesszal összefogva érte el, példát statuálva a férfikollégáikhoz képest erősen alulfizetett színésznők számára arról, hogyan kellene a színésznőknek üzletasszonyként is gondolkodnia. Ráadásul, ami még ritkább, Pompeo a szerződés megszületése után egy interjúban elképesztő nyíltsággal el is mesélte annak keletkezési körülményeit, rávilágítva a szakma pénzügyi természetű visszaéléseire.

Az interjúból kiderül, hogy amint az, hogy a sorozatban maradt, úgy a nagy pénz megszerzése is az életkorával függött össze: amikor a szerződése szóban forgó újratárgyalására sor került, Pompeo már majdnem ötvenéves volt, s mint ilyen, már könnyebben kérte el a munkája értékét. Ráadásul eddigre elég rálátása lett az iparra is, és azt látta, hogy a sikerről alkotott fogalmak nem feltétlenül szólnak az anyagiakról: szerinte a fiatal színésznőket futtatják, amíg el nem érik a harmincas éveik közepét, majd mennek a kukába, és addig is inkább kábítják el őket a csillogással, mint valóban tisztességes gázsikkal, miközben a stúdiók embertelen pénzeket szakítanak. A fiatal színésznőknek nincsen pénzügyi hatalma, és ha az iparágban a nők változásokat akarnak eszközölni, akkor annak a pénz is része kell legyen.

Pompeo elmesélte, hogy a stúdió évekig a sorozatbeli Derek Shepherdet, Meredith szerelmét-férjét alakító Patrick Dempsey-vel tartotta őt sakkban: azt mondták, ott van nekik a férfi, nincs akkora szükségük Pompeóra – annak ellenére, hogy az ő karaktere a főszereplő –, Dempsey pedig nem volt hajlandó közösen alkudozni a gázsijukra, amivel több tévésorozat főszereplői is feltornázták a fizetéseiket. Hogy mennyire férfifókuszúan gondolkodott a stúdió, azt szépen példázza, hogy Dempsey kilépőpapírjain még meg sem száradt a tinta, máris nagy erőkkel keresni kezdték az utódját.

Alig hittem el, hogy a stúdió és a csatorna mennyire úgy gondolta, hogy muszáj egy péniszt szerezniük a sztoriba

– fogalmazott Pompeo. A megoldást végül a sorozat ősanyja hozta el: Shonda Rhimest, aki eddigre nagyjából akkora név lett, mint Oprah Winfrey, levadászta a Netflix, éspedig egy brutálisan nagy összegű szerződéssel – azóta olyan aprócska sikereken dolgozik a platformnak, mint A Bridgerton család –, Ellen Pompeo pedig leült a távozni készülő Rhimesszal, hogy megbeszéljék, hogyan tovább.

Azt mondtam neki, »ha most elmész a Netflixhez, és azt szeretnéd, hogy a sorozatnak vége legyen, nekem az is rendben van. De ha szeretnéd, hogy folytatódjon, akkor muszáj, hogy ösztönözzetek valamivel, hogy hatalmam legyen és hogy a sajátomnak érezhessem a sorozatot. (…) Huszonnégy epizódnyi tévésorozatot forgatok egy évben, és a szerződésem alapján nem szerepelhetek máshol. A rendezés, persze, menő, de őszintén szólva csak a gyerekeimmel töltött időt veszi el. Szóval legyen akkor egy tonnányi pénz. És segítse a producerkedést, mert azt igazán élvezem, ott vagyok kreatív.« Mire ő azt mondta, »abszolút szeretném, hogy a sorozat folytatódjon. Ez a sorozat az anyahajó, szóval keressük meg a módot, hogy boldoggá tegyünk«

– idézte fel Pompeo.

Nos, megtalálták. Shonda Rhimes segítségével – aki szép példát mutatott arra, hogy mit lehet elérni a női összefogással – Ellen Pompeo nemcsak az említett húszmilliós gázsit kapta meg, hanem annál jóval többet. Gázsiján felül részesül a sorozat bevételeiből – ez nagyjából évi hatmillió dollárt hoz a konyhájára –, illetve Pompeo produceri kreditet és fizetést, valamint a sorozat spinoffjában társproduceri szerepet, produkciós cége pedig irodát kap a stúdiótól, amely ezen felül vállalja azt is, hogy a Pompeóék gyártócége által készített sorozatpilotoknak lehetőséget biztosít. Ilyen szinten kiterjedt és ekkora pénzben játszó megállapodás gyakorlatilag példátlan az iparágban, pláne színészeknél, még kevésbé színésznőknél. Pompeo eleinte pironkodott is miatta, ám Rhimes egyszerű matekkel tette helyre: A Grace klinika közel hárommilliárd dollárt termelt a Disney-nek. Abból azért telik. Pompeót a metoo-ügy is csak megerősítette döntésében: a Time’s Up mozgalom kapcsán sok kolléganőjével beszélt, és még inkább arra jutott, hogy az út, amit választott, tényleg neki való.

Soha nem kell szexuális ragadozók közeledései elől bujkálnom és díjakat kergetnem. Persze, ez az út nem való mindenkinek. Kell hozzá, hogy az üzlet jobban érdekeljen a színészetnél. (…) Azt is hozzáteszem: nem hiszem, hogy a megoldás egyedül az, hogy több nőnek adjunk hatalmat, mert a hatalom megront. De kellene több nő hatalmi pozícióba, és nem csak Shonda Rhimes forgatásain. Én csak tizenkét osztályt végeztem és nem voltam valami jó tanuló, de itt Shondalandben megkaptam az oktatást, amire szükségem volt. És most a nyolcéves lányom, ha eljön a forgatásra, vagány nőket lát vezető szerepben. Olyan környezetben nő fel, ahol megszokja, hogy van hatalma. Nem tudok elképzelni más helyet Hollywoodban, ahol ezt megadhatnám neki

– fogalmazott akkor. Azóta azonban eltelt öt év, és Ellen Pompeo hamarosan egyáltalán nem tölt majd időt A Grace klinika forgatásain, így máshol kell megtalálnia azt a helyet, ahol gyerekeinek ezen a fronton példát mutathat. Várja egy Hulu-sorozat szerepe, és produkciós cége is halad, szóval aligha lesz ezzel probléma. Hogy A Grace klinikát képes lesz-e életben tartani az aktuális évad elején behúzott új ifjakból és a régiek közül megmaradt két főből – a Chandra Wilson alakította Miranda Bailey és a James Pickens Jr. által játszott Richard Webber – álló csapat, az már kevésbé biztos.