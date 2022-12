Elhunyt Bob McGrath, a Szezám utca állandó szereplője

Elhunyt 90 éves korában Bob McGrath színész, zenész, aki a Szezám utca című népszerű, gyermekek számára készült tévéműsor első állandó szereplői közé tartozott – jelentette be a családja a Facebookon. Mint az MTI által ismertetett vasárnapi közleményükben írták, McGrath békésen, családja körében halt meg. A Szezám utca honlapja a Twitteren búcsúzott a műsor szereplőjétől, aki több mint ötven évig dolgozott velük.

McGrath az 1969-ben indult műsorban a barátságos szomszéd, Bob Johnson szerepét kapta. Utoljára 2017-ben alakította a karaktert a képernyőn. A színész Illinoisban nőtt fel, és a Michigani Egyetemen, valamint a Manhattani Zeneiskolában végezte tanulmányait. A 60-as években a Sing Along With Mitch című zenés műsor énekeseként is láthatta a közönség. Emellett Japánban is énekesi karriert futott be. A Szezám utca honlapja szerint tenorként a világ számos városa – köztük Los Angeles vagy Tokió – koncerttermeiben fellépett, és sikert aratott.