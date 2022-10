Régi szerelmet megörökítő cserepet találtak egy újhartyáni ház bontásánál

A találat nem egyedülálló, sőt, sokszor furcsa feliratok is feltűntek a tetőelemeken.

A magyarországi utcaképeknek nem csak a növényzet, az épületek, a szobrok, valamint a terek, de a házak sokszor alig látható részletei, így a nyerstégla falak karcolt feliratok, illetve az apró díszek (ezek közül korábban mi is sokat bemutattunk) is fontos részei.

Ezeknél is kevesebb szó esik azonban a tetőcserepekről, pedig számos esetben azok is rejtenek érdekességeket. Így történt ez a közelmúltban, a Pest megyei Újhartyánon is, ahol egy ház bontásánál vették észre a kerámia lapok egyikébe karcolt feliratot:

Szeretem nagyon.

Megyeri Jolánka és Kocsis Pál

jegyesek.

Békéscsaba, 1946. nov. 30-án.

A megtaláló, Heimler Eszter az elmúlt hetekben a Facebookon megpróbált fényt deríteni a felirat múltjára, és remélte, hogy akár egy leszármazott is jelentkezik majd, akinek átadhatja az annak szemében nyilvánvalóan jóval értékesebb elemet.

Ez mostanáig sajnos nem sikerült, sőt, az sem derült ki, hogy hogyan került egy

hetvenhat éve született, nyilvánvalóan még égetés előtt feliratozott

békéscsabai cserép a két órányi autóútra lévő Újhartyánba – talán egy békési ház bontása után, egy teherautó platóján vándorolt százhetven kilométert, hogy újra egy tetőre kerülhessen –, a Békéscsaba napjainkban nevű csoportban azonban számos társa került elő.

Salamon Mátyás egy közel harminc évvel korábbi darabot tett közzé,

Bálint Erzsébet

it volt 1917 szeptember 26

Horváth Zsuzsa

felirattal:

Riba Tamásnak egész gyűjteménye van hasonló példányokból – köztük ez az 1962 októberében született, virágdíszes darab, amin négy női név, illetve az emlék felirat mellett a következő mondat áll:

Vissza várlak, gondolatban jöjj a Holdba velem,

emlékeztetve talán Vámosi János Utazás a Holdba című, egykorú slágerére.

Riba képeiről látszik, hogy akár teljesen véletlenszerű mondatok is felkerülhettek a lapokra, így azok az égetés előtti pontos időt („10 óra múlt 10 perccel”), a Vass Éva és Toldy Mária által slágerré tett Például te egy sorát („Például Te, Te, Te, Te kellenél, ha volnál”), vagy akár egy tényközlést („Esztinek lánya van”) is mutathatták évtizedeken át az ég felé:

A szerelmes feliratok egy része persze szükségszerűen valamilyen tragédiát rejt – ezekre ad példát egy néhány éve bemutatott kutatás, ami a Fekete Mária és Molnár István jegyességét megörökítő, 1944. szeptember 19-i dátumot magán viselő tetőelem történetét meséli el:

eszerint a házat két nappal később, szeptember 21-én amerikai bombázása során telitalálat érte, minden megsemmisült, István pedig nyomtalanul eltűnt.

Márta a poszt szerint új házat épített, és sosem ment férjhez.