Streaming-szolgáltatást indít a huszonöt éves RTL

Hamarosan jön az RTL+.

Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója az rtl.hu-nak adott csütörtöki interjújában arról beszélt, hogy az idén huszonöt éves csatorna hamarosan bevezeti az RTL+ nevű streaming-szolgáltatást, ahol reklámmentes és előfizetéses rendszerben nyújtanak majd különböző tartalmakat.

Vidus hozzátette: a piacon egyedüliként elsősorban a magyar közönségnek készítenek majd műsorokat, amiket kizárólag erre a platformra szánnak, így

saját gyártású és vásárolt fikciótól kezdve a dokumentumon át a realityig mindenféle tartalom felbukkan majd az oldalon.

A teljes hosszában itt olvasható interjú szerint az első tizenkét hónapban tizenkét exkluzív tartalom érkezik majd, mindezek azonban nem jelentik azt, hogy az RTL Most, vagy az RTL Most+ eltűnne, így regisztráció után rövid ideig ezután is mindenki visszanézheti majd a tévéképernyőkön futó tartalmak egy részét.