Szinetár Miklós: A propaganda goebbelsi, a morál hiánycikk, anyanyelvi szinten megy a hazudozás

Miről is beszélhetnék? Hát arról, hogy a politika meg a közélet ma elég rémes. Vagy arról, hogy a propaganda, miközben infantilis, néha már goebbelsi magasságokban szárnyal. Hogy a morál hiánycikk, anyanyelvi szinten megy a hazudozás, és a gazdasági helyzet rémisztő

– foglalta össze a honi közállapotokat a kilencven éves Szinetár Miklós a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián elhangzott székfoglaló beszédében, amelyből az Index közölt szemelvényeket. A színházi szakember beszédében felelevenítette a háborús gyerekkor emlékeit, és azt, hogy a túlélt bombázások után úgy érezte, minden ajándék, és életének további ajándékaival, szerencsés fordulataival igyekezett élni, de nem visszaélni. Mint felidézi, a születése óta eltelt évtizedekben volt már

kommunista, kispolgár, rendszer ellensége, rendszer barátja, modern és konzervatív

is, de egészében véve nagyon jó élete volt, még ha az valamelyest rosszul is esik neki, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem, ahol ötvenegy évig tanított megszakítás nélkül, még csak fel sem köszöntötte a kilencvenedik születésnapján (Szinetár Miklós idén februárban volt kilencven éves.) A székfoglaló beszédben Szinetár arra is alkalmat talált, hogy tizenkét tanácsot adjon az életre unokáinak. Ezek között szól a testi-lelki egészség fontosságáról, az élet apró örömeinek szerepéről, az egyensúly szükségességéről a konfliktuskezelésben és az anyagi javakban, és elmondja azt is, mennyire nélkülözhetetlen, hogy az embernek minél több szabadideje legyen. A szabadság kapcsán kiemelte azt is: