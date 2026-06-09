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Kultúra

Őrizetbe vették a szexuális erőszakkal gyanúsított Patrick Bruelt

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Patrick Bruel
admin Jankovics Márton
2026. 06. 09. 10:34
STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Patrick Bruel
13 áldozat ügyében kérdezik ki az ügyészek a francia énekes-színészt, aki tagadja a vádakat.

Hétfőn őrizetbe vették a népszerű francia énekest és színészt, Patrick Bruelt, akit több nő is szexuális zaklatással vádol, az elmúlt hetekben pedig két új nemi erőszakról szóló feljelentést is benyújtottak ellene.

A 67 éves Bruelnek több listavezető albuma van és több mint 40 filmben szerepelt, most 13 állítólagos áldozattal kapcsolatban hallgatják ki – közölte közleményében a Párizs nyugati elővárosában, Nanterre-ben működő ügyészség.

Az ügyészek elmondták: három nő szexuális zaklatással és nemi erőszak kísérletével vádolta meg Bruelt, az állítólagos esetek 1997-ben, 2000-ben és 2001-ben történtek. Emellett több szexuális zaklatási, zaklatási és nemi erőszak ügyet is vizsgálnak, amelyet más áldozatok jelentettek.

A rendőrség legfeljebb 48 órán át tarthatja bent kihallgatás céljából. Bruel tagad minden vádat, ügyvédei pedig közleményben azt írták, hogy

válaszolni fog a nyomozók minden kérdésére, és minden szükséges elemet rendelkezésre bocsát majd ártatlanságának bizonyítására.

Júniusban induló turnéjának számos koncertjét lemondta az énekes.

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