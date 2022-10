Európa legjobb borászatának választották a Szepsy Pincészetet

Egyúttal a pincészet borlegendáját is elismerték: Szepsy Istvánt Golden Vine Hall of Fame Award díjjal tüntették ki, ezzel bekerült a Hírességek Csarnokába.

Két díjat is kapott a mádi Szepsy Pincészet az október 14. és 16. között megrendezett II. Golden Vines Awardson, amelyet szakmai berkekben a bor Oscarjának is szoktak nevezni: a pincészetet Európa legjobbja lett, idősebb Szepsy Istvánt pedig beválasztották a Golden Wines Hírességek Csarnokába.

Ifj. Szepsy István a győzelemről hírt adó Dining Guide-nak elmondta: most először került magyar márka nemzetközi csúcsmárkákkal közös rendezvényre, ahol rögtön győzni is tudtak. Az öthónapos szavazási időszakban 106 ország 943 vezető borszakértőjének szavazatai alapján állt össze a nyertesek névsora, Szepsy szerint a Londonban sikeres boraik miatt kerültek be a mezőnybe.

A díjazottak listája:

Európa legjobb borászata: Szepsy Pincészet

Amerika legjobb borászata: Ridge birtok (Santa Cruz, Kalifornia)

Az Amerikán és Európán kívüli legjobb borkészítő: Penfolds (Ausztrália)

Fenntarthatósági Díj: Louis Roederer Champagne-ház (Franciaország)

Innovációs díj: Wine-Searcher (Új-Zéland)

Az év új felfedezettje: Sadie Family Wines (Swartland, Dél-Afrika)

A világ legjobb borászata: Domaine de la Romanée-Conti (Franciaország, Burgundia)

A Macallan Golden Vines Hírességek csarnokának legújabb tagja: Szepsy István

Az SGC Golden Vines Posztumusz Díj: Becky Wasserman , a „néhai burgundiai pionír”.

, a „néhai burgundiai pionír”. A Liquid Icons borkultúráért és vendéglátásért tett kiemelkedő munkát elismerő díja: Grant Ashton, a 67 Pall Mall alapítója és ügyvezető igazgatója.

Az idősebb Szepsy István a hazai borászat egyik legfontosabb alakja, két éve megkapta a Magyar Bor Akadémia életműdíját, az elismerést követően beszélgettünk vele: