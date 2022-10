Annie Ernaux nyerte az irodalmi Nobel-díjat

A francia Annie Ernaux nyerte az idei irodalmi Nobel-díjat – jelentették be Stockholmban csütörtök délután.

– áll az indoklásban, hozzátéve, hogy kompomisszummentesen és mélyen mutat be olyan témákat, mint a társadalmi osztály, a szégyen, a féltékenység, az önismeret hiány.

A bejelentést követő sajtótájékoztatón felmerültek olyan újságírói kérdések is, hogy van-e valami speciális, az irodalmi értéken túlmutató üzenete a Nobel Bizottságnak Ernaux díjazásával, illetve, hogy elég reprezentatívnak tartják-e a díjat, tekintve, hogy vannak a világnak részei, ahol még soha senkit nem díjaztak. A válasz az volt, hogy a Bizottság mindig irodalmi minőségre koncentrál, és nem akar mást üzenni a díjjal. Az viszont fontos számukra, hogy a díjazott művei univerzálisan megközelíthetőek legyenek. Ha tehát van valami üzenet, az ennyi: ez olyan irodalom, amit mindenkinek érdemes olvasni.

Ernaux a kortárs francia regény egyik meghatározó alakja, a 82 éves írőnő elsősorban önéletrajzairól ismert, eddig 23 regényt adott ki. Magyar nyelven többek közt az Árulás, az Egy asszony, az Évek és a Lánytörténet jelent meg.

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022