Mondjuk úgy, hogy nem sikerült neki.

A lakásokban tartott macskák jellegzetes hangjai közül a legkellemetlenebb egyértelműen az, mikor az alomtálcában való kaparással próbálják eltüntetni a saját nyomaikat.

Ugyanezt teszi egy most szárnyra kapott vírusvideón a márványáról híres Carrarában élő kalikó macskanőstények egyike is, aki egy – nyilvánvalóan carrarai márvány lappal megfejelt – konyapulton állva előbb megszagol egy adag eszpresszót, majd több irányból is megpróbálja azt elhantolni.

Nem mondhatjuk, hogy sikerrel járt: