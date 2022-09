A Gettómilliomos rendezője készít táncos színpadi adaptációt a Mátrixból

A Free Your Mind, azaz a Tedd szabaddá az elméd októberben érkezik.

Az 1999-es premierje után milliszekundumokon belül legendává vált Mátrixból készül színpadi adaptáció, ami egy eddig szokatlan megoldással próbálja majd elvinni a történetet a nézőkhöz: tánccal – írja a Collider, ami szerint a Manchesterben működő Factory International már októberben bemutatja a darabot.

A lap szerint a rendezői székbe a Gettómilliomos, a 28 nappal később, a Trainspotting-filmek, illetve a 127 óra mögött is álló Danny Boyle-t ültető projekt Free Your Mind, azaz Tedd szabaddá az elméd címmel mutatkozik majd be, a színházteremben pedig hip-hop táncosok százai adják majd át a bonyolultnak alig nevezhető alaptörténetet.

A szerep Boyle számára is új, hiszen a filmrendező rendezett ugyan néhány darabot, sőt, 2012-ben a londoni olimpia nyitóeseményének művészeti igazgatója volt, így kérdés, milyen végeredmény születik majd a társulattal közös munkából.