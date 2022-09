Újabb két évad erejéig velünk marad az Emily Párizsban, és visszatér a Morning Show is

November 9-én érkezik a brit királyi család életén alapuló A korona (The Crown) ötödik évadja, de nem csak ez derült ki a Netflix rajongóknak szóló, Tudum nevű online eseményén: a szintén rendkívül népszerű Emily Párizsban (Emily in Paris) harmadik évadja is premierdátumot kapott. Az ünnepi szezonra, konkrétan 2022. december 21-ére kell bekészíteni a popcornt!