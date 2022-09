Ingyenes programkavalkáddal búcsúzik a Girótól a BTM Vármúzeum

A Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállítása a kerékpárversenyzés történetéről

2022. április 29 – szeptember 18.​

​

2022. májusában Budapest adott otthont a 105. Giro d’Italia rajtjának. Az elsőként 1909-ben megrendezett olasz három hetes verseny a kerékpársport egyik legnépszerűbb, komoly történelmi hagyományokra visszatekintő eseménye. A Budapesti Történeti Múzeum egy nagyszabású időszaki kiállítás megrendezésével tervez tisztelegni a Giro d’Italia és általában a kerékpársport történelmi tradíciói előtt.

A kiállítás egy külön blokkot szentel a Giro d’Italia történetének, amely elsősorban archív fotók és a versenyhez kapcsolódó tárgyak (kerékpárok, mezek, emléktárgyak) segítségével mutatja be a háromhetes verseny több mint 100 éves történetét, különös tekintettel a verseny olyan, meghatározó személyiségeire, amilyen például a háromszoros Giro-győztes Gino Bartali (1914–2000), aki a második világháború idején a kerékpárja nyeregcsövébe rejtve csempészett menekült zsidók számára iratokat Assisiből Firenzébe. A Giro történetét bemutató blokk törzsanyagát a Madonna del Ghisallo, a kerékpározás védőszentjének szentelt kápolna mellett működő, a háromszoros Giro d’Italia-győztes Fiorenzo Magni (1920-2012) kezdeményezésére létrehozott Museo del Ciclismo gyűjteményéből válogatott tárgyak adják.

Programjaink:

2022.09.17., szombaton

10:30-12:00 Kolovratnik Krisztián szubjektív tárlatvezetése

Kolovratnik Krisztián ismert színész, megszállott kerékpáros. A fiával közösen kitalált, nagy sikerű Bringás Brigantik című televíziós műsor stábjával járják Magyarország legszebb tájait. Kalandozásaik során nagyon különböző bringásokkal találkoznak, amatőröktől a versenyzőkig, aszfaltbetyároktól a legextrémebb cangásokig, így Krisztián az elmúlt öt év alatt a kerékpáros lelkesedés mellé tapasztalatot, töménytelen információt és szakmai tudást is szerzett. Az általa tartott szubjektív tárlatvezetés leginkább egy asszociációs túra lesz a kerékpározás világába, mely a látottakból kiindulva, kicsiktől az idősekig, bringaszüzektől a profikig, városi közlekedéstől a hegyikecskékig, futóbicikliktől a mutáns cangákig, a kerékpározás minden szegletét érinti.

14:00-15:30 Müzliszelet, stresszmenedzsment, félkerékhossz – kerekasztal-beszélgetés

Bodnár Gergő, az Eurosport szakkommentátorának beszélgetőpartnerei:

Seregély Márta kerékpárversenyző,

Menczel Zsuzsanna a Mindset Pszichológia szakembere, tanácsadó szakpszichológus,

​Szeghalmi Bálint kerékpárversenyző, Gönczy Gergő sportdietetikus, kerékpárversenyző,

Perényi Roland történész, főmuzeológus, a kiállítás kurátora,

Balla Loránd történész, főmuzeológus, a kiállítás kurátora

15:30-17:00 Bélaműhely Sound Art koncert és workshop

A Bélaműhely Sound Art 2007 óta foglalkozik hangkeltő eszközök építésével, és az eszközökön való hangszeres játékkal.

“Kísérletezünk zenei játékok fejlesztésével, valamint kutatjuk az emberek hangokhoz, zenéhez, hangkeltéshez való viszonyát.

Ipari hulladékokból, kimustrált használati tárgyakból, hordókból, csövekből, bicikli és számítógép alkatrészekből, teknőből, serpenyőkből és papír dobozokból készítünk hangkeltő eszközöket Terebessy Tóbiással és a Medence Csoporttal közösen.

Néhány, a maga nemében egyedülálló hangszert és ugyancsak egyedülálló zenei játékot fejlesztettünk ki az elmúlt pár évben.

Eszközeink készítésekor nem a tökéletes hangzás kialakítására törekszünk, hiszen arra már ott vannak a jól bevált hangszerek. Mi éppen a tökéletlen hangokból, felhangokból próbálunk erényt kovácsolni, új, számunkra is meglepő hangzás világot kialakítani.

Önálló koncert programunkban gyakran használunk elektronikus hatású (big beat, dubstep, drum and bass, jungle) alapokat, de zenei szöveteinkben fellelhetőek autentikus török, arab és Dél-amerikai ritmusok is.

Játszunk vajdasági, gyimesi, cigány és zsidó dalokat, feldolgozunk klasszikus és kortárs irodalmi szövegeket.”

További programjaink egész nap:

QR kódos „Drótszamár idomár” játék a kiállításban

Óriás színező

Tekerd magad! – Bringás turmix friss zöldségekből és gyümölcsökből

Alkotó workshopok a Felvarrom és a Kreatour csapatával

Biciklis kitűzőkészítés

2022.09.18., vasárnap

10:30-12:00 Kurátori tárlatvezetés

13:00-17:00 Kerékpáros akadálypálya az Oroszlános udvaron

14:00-15:30 Recikli – szervizbemutató és előadás

15:30-16:30 Szubjektív tárlatvezetés Vágvölgyi Zoltán volt kerékpárversenyzővel

Vágvölgyi Zoltán a 80-as években igazolt kerékpárversenyző volt. Szemtanúja és aktív résztvevője a kerékpársport fejlődésének, és a mai napig is lelkesen követi azt. A Schwinn Csepel SC versenyzőjeként országos csapatversenyen I.helyezést (1987) és egyéniben hosszú távú országos bajnokságon III. helyezést (1988), valamint IV. helyezést (1989) ért el. A sport a mai napig az élete része, 58 évesen is spinracing oktatóként dolgozik. Eljutott a Béke versenyre, a lengyel-, osztrák-, szlovák-, kubai-, marokkói körversenyre, német és olasz kerékpárversenyre.

Szívesen mesél élményeiről az érdeklődőknek, amelyek szorosan összefonódtak a Csepel SC-vel és a 80-as évek Magyarországával. Tárlatvezetése során szót ejt a bemutatott kerékpárokról és azok technikai fejlődéséről, a kerékpáros ruházatok modernizációjáról, a pálya-kerékpározásról, megemlítve egyetlen olimpiai bajnokunkat is. A kiállításon végighaladva, annak felépítéséhez és időrendiségéhez kapcsolódóan saját élményeit osztja meg velünk (különbségek az akkori és a mai csapatok felszerelésében és edzésmódjában, utazási lehetőségeiben, milyen volt akkor magyar versenyzőnek lenni külföldön) , valamint reflektál az felvetődő látogatói kérdésekre is.

16:40 Minyó Szert Károly analóg fotográfiai performansza

További programjaink egész nap:

QR kódos „Drótszamár idomár” játék a kiállításban

Óriás színező

Tekerd magad! – Bringás turmix friss zöldségekből és gyümölcsökből

Alkotó workshopok a Felvarrom és a Kreatour csapatával

Biciklis kitűzőkészítés​

Az olasz gyűjteményből származó tárgyak – mint például a „Kannibál”, Eddie Merckx által használt kerékpár vagy a korábbi Girók rózsaszín trikói – mellett magyarországi gyűjtőktől és közgyűjtemé-nyekből, illetve a múzeum saját anyagából válogattuk össze a magyar kerékpársport történetére vonatkozó anyagot.

Kiállításunk elsősorban kultúrtörténeti szempontból világítja meg egyrészt az olasz kerékpársport legnagyobb versenyének, másrészt a magyarországi országúti kerékpározás főbb eseményeinek hátterét. A kiállításban foglalkozunk a kerékpársport magyarországi megjelenésével, Európa egyik legelső kerékpárpályája, a Millenáris, valamint a nagyobb magyar versenyek – így például az 1925 óta megrendezett Tour de Hongrie – történetével.

A kiállítással nem csupán a kerékpársport technikai, sporttörténeti érdekességei iránt érdeklődő látogatókat szeretnénk megszólítani, hanem minden olyan látogatót, akik érdeklődnek a kerékpározás kultúrtörténete iránt. Ezért a kiállításban olyan plusz információkat is szeretnénk nyújtani a témában kevésbé járatos érdeklődőknek, amelyek tisztázzák a sporttal kapcsolatos alapfogalmakat, főbb versenyszámokat vagy éppen a különböző versenyzőtípusokat. Ugyancsak fontos szerepet kapnak a versenyekhez fűződő legendák, mikrotörténetek, mint például az 1924-es Giro d’Italia-n máig is egyetlen nőként induló, máig is ikonikus alak, Alfonsina Strada (1881-1959) története.

​Kurátorok:

dr. Perényi Roland

gyűjteményvezető, történész, főmuzeológus, a BTM Kiscelli Múzeum igazgatója

és

dr. Balla Loránd

gyűjteményvezető, történész, főmuzeológus

A kiállításhoz kapcsolódó programajánlatunk:

BUDAPEST KÖSZÖNTI A GIRÓT!

FINISSZÁZS hétvége

​ingyenes programkavalkád

2022. szeptember 17-18. ​

BTM Vármúzeum szeretettel várja az érdeklődőket egész hétvégén, ingyenes, rendkívüli, színes programokkal.