Betonból építettek biciklit, nem is sikerült rosszul

Használható, ellopni pedig csak nehezen lehet.

A kerékpárgyártásban az elmúlt évtizedek a hihetetlen súlykönnyítésekről szóltak, köszönhetően az egyre fejlettebb alapanyagoknak és alkatrészeknek, így egy profi versenybringát akár kisujjal is fel lehet emelni.

Jól tudta ezt a Play to DIY nevű Youtube-csatorna mögött álló néhány, jól láthatóan mindenre eltökélt fiatal mérnök is, azt azonban nem mondhatnánk, hogy akár csak fél pillanatig is foglalkoztak volna a ténnyel, hiszen nemrég egészen más célt tűztek ki maguk elé:

betonból akartak biciklit építeni.

A nagy álom meglepő módon valóra vált, hiszen

építettek egy fémvázat, majd egy fakeretet, aminek belsejét feltöltötték betonnal, elkészítették a betonpedálokat, majd ráerősítették minderre a betonból elkészíthetetlen, de nem nélkülözhető alkatrészeket.

A kész munka 134,5 kilót nyom a mérlegen, és meglepő módon teljesen működőképes is, bár hosszú távon azért valószínűleg nehéz tekerni.

Egyetlen pozitívuma azonban biztosan van: a súlya miatt piszkosul nehéz ellopni.