Molnár Áron szexuális zaklatás miatt feljelentette Budaházy Edda férjét

Molnár Áron jogi útra terelte az idei Pride-on történt konfliktusát a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom alapítója, Budaházy Edda férjével, akit szexuális zaklatásért jelentett fel. A színész az idei felvonuláson került összetűzésbe az ellentüntetőként érkező férfival, aki bejutott a színfalak mögé, kiabálással igyekezett megzavarni a rendezvényt, majd belemarkolt Molnár fenekébe. A noÁr-mozgalom alapítója már korábban is kilátásba helyezte a feljelentést, most azonban kiderült, hogy tényleg jogi útra tereli az ügyet.

A színész a legnagyobb hazai LMBTQ civil szervezethez, a Háttér Társasághoz fordult segítségért, erről a szervezet posztolt Instagram-oldalukon, ahol Molnár szavait is idézik:

Azért fordultam a Háttér Társaság jogsegélyszolgálatához, mert példát szeretnék mutatni a hasonló helyzetbe került embertársaimnak, hogy igenis van megoldás, de a csend nem tartozik közéjük. Amíg van eszközünk, lehetőségünk és hangunk, addig élnünk kell vele és erőt kell adjunk azoknak, akik félelemben élnek. Ha közömbösek maradunk, vagy elbagatelizáljuk az ügyet, akkor jusson eszünkbe, hogy ez a mi lányunkkal, vagy fiunkkal, a mi rokonunkkal, vagy ismerősünkkel is megtörténhet. Ha most nem parancsolunk ennek megálljt, akkor ők is áldozatokká válhatnak. A Háttér Társaság Magyarország legrégebbi LMBTQ szervezete. Hiszem, hogy ügyem a legjobb kezekben van. A csend legitimizálja a félelemre és vakhűségre épülő rendszert. Ne hallgassunk!