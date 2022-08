November 10-én érkezik a Fekete Párduc 2. része, melyben elkerülhetetlenül Chadwick Boseman és vele T’Challa halála a kiindulópont. Már a most kiadott trailerből is egyértelmű, hogy a film egyik fő szála ez a veszteség, az emlékek megőrzése és az új utak keresése lesz – miközben az előzetes egyértelművé teszi azt is, hogy azért Wakanda nem pihenhet meg még a gyász árnyékában sem. Íme, az előzetes.