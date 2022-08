Az Újra szingli megad mindent, amit a Szex és New York óta nem adott meg semmi

Tény, hogy kevesebb a cipő és a ruhaköltemény, melyek hiányát műalkotások és fenséges lakásbelsők töltik be, illetve bombázó csajok helyett főként bombázó meleg férfiak ügyes-bajos társkeresési bénázásait követhetjük, de a hangulat mégis nagyon hasonló – és még a sorozat szíve is a helyén van. Kritika.

Ugyan a Szex és New Yorkot inkább kulturális hatásai miatt tartom fontosnak, mint a minősége miatt – az ugyanis szerintem a látványt leszámítva egészen kevéssel van az átlag felett –, mégis, az űr, amit a sorozat annak idején maga után hagyott, abszolút érthető. Egy könnyed, de nem ostoba, szórakoztató, csajos sorozat mindig jól jön, a felnőtt nőkben ott élő tinilányoknak, legyenek bármily emancipáltak, jól esik időnként elfelejteni a Bechdel-tesztet meg a diplomáikat, és pasiügyeken meg divaton pörögni kicsit. Így, bár mélyen egyetértek a tévésorozatok fajsúlyosabbá és okosabbá válásával, egy jó romkom-sorozat azért tényleg hiánycikk volt már – és az évtizedes szünet után visszatérő És egyszer csak még úgy sem tudta megadni ezt az élményt, hogy nekem kimondottan tetszett, amerre elvitték a sztorit. Az Emily Párizsban sem tudott jó pótszer lenni: ott ugyanis csak a divat stimmelt, semmi más nem, ráadásul – ami nagyobb baj – ennyire butácska és ellenszenves sorozatot rég láttunk. Tinirománcok terén jobb a helyzet, ott több tüneményes romkom-sorozatot elénk hord a zsáner teljes dömpingjét kínáló Netflix, de azért az más korosztály, más problémákkal, más elképzelésekkel a randizásról. Az Újra szingli (Uncoupled) viszont – amelynek nem mellesleg erős kötődése is van a Szex és New Yorkhoz – telitalálat.

Michael (Neil Patrick Harris) és Colin (Tuc Watkins) tizenhét éve alkotnak egy párt, jól élnek, csinos lakásuk van New Yorkban, barátaik, szüleik és a világ szemében ők a meleg álompár – így aztán Michaelt kissé gyomron rúgja, amikor Colin egy este bejelenti: titokban összepakolta cuccait, elköltözött, és szeretne szakítani. Se indok, se semmi, és hamar kiderül, hogy esély sincs a kapcsolat helyrehozására. Michaelnek tehát túl kell tennie magát a hosszú kapcsolat utáni szakítás fájdalmán, gyakorlatilag új életet kell kezdenie, és közel az ötvenhez újra ki kell lépnie a randiszíntérre. Ahol bizony tizenhét éve nem járt: amikor Colinnal összejöttek, nemhogy randiappok és péniszfotók nem voltak még, de még okostelefon se nagyon, nem beszélve arról, hogy meleg férfinak lenni is más volt a kétezres évek elején, mint amilyen manapság.

A helyzet, mint sejthető, tökéletes szitkom-alapanyag: a párkapcsolati bénázáson és horrorrandikon mindig lehet röhögni, mindehhez a sorozat beemeli a saját sztereotípiáikat maximálisan meglovagoló, önironikus melegközösség-poénfaktort, illetve egy munkahelyikomédia-szálat is, Michael egyik legjobb barátja ugyanis kolléganője, Suzanne (Tisha Campbell fergeteges alakításában), ingatlanbrókerként próbálják meg gazdag ügyfeleik lakásait eladni, ennek minden kihívásával. A dolog működik, a sorozat remek szórakozás, ha nem is a térdcsapkodósan vicces fajtából, amit főleg az okoz, hogy miközben tényleg sok a komikus helyzet és jókat derülünk, azért a forgatókönyvírók nem tesznek úgy, mintha a középkorúként újrakezdés fenékig tejfel lenne, épp ellenkezőleg: a dolog tragikomikumának pontos ábrázolása teszi olyan életszerűvé a sorozat humorát. Ezt a fajta visszafogott, tompított humort a Szex és New Yorkból már jól ismerjük – nem meglepő, hiszen az Újra szingli egyik fő alkotója Darren Star, aki Carrie Bradshaw-ékat is adta nekünk.

A Szex és New York-párhuzamok tagadhatatlanok is: ez ugyanaz a privilegizált, pedigrés New York-i felső középosztály, amelyiket onnan is ismerünk, magániskolákkal, képzőművészettel, jó ízléssel, puccos lakásokkal, és olyan makulátlan öltözködéssel, mintha mindenkit skatulyából húztak volna ki. Ugyanaz a nagyvárosi randiszcéna, ahol mozgunk, elegáns éttermekkel és menő klubokkal, ahová csak kellemes fizimiskájú és makulátlan öltözetű embereket engednek be – történetesen ezek itt többnyire melegbárok, de nem kizárólag, és egyébként is nehéz elképzelni, hogy aki a Szex és New Yorkon szocializálódott, annak zavaró lenne az LMBTQ-felhang. Neil Patrick Harris tökéletes Bradshaw-parafrázis, nem kell túl elrugaszkodott fantázia ahhoz, hogy elképzeljük őket egyazon univerzumban egymás jó barátaiként, amint megosztják egymással a negyven/ötven feletti randizás fordulatait. Michael hasonlóan tanácstalan és született romantikus, mint Carrie, aki szimpatikus ugyan, együtt érzünk vele és drukkolunk neki – de a sorozat mégsem állítja be szentnek, és lassan az is kiderül, hogy mivel adhatott okot Colinnak az egyébként tényleg nem túl korrekten intézett szakításra.

A Michael mellett a Suzanne-ból, valamint a két meleg jóbarátból, a kifinomult, mackós Stanley-ből (Brooks Ashmanskas) és a tévésztár, szexgép Billyből (Emerson Brooks) álló csapat is működik annyira, mint Carrie, Samantha, Miranda és Charlotte négyesfogata működött annak idején – ráadásul szuper háttértörténeteket kaptak a mellékszereplők, akiket így szép lassan még inkább megkedvelünk, mellettük pedig egészen fergeteges epizódszereplők bukkannak fel Michael szüleitől az agyrém ügyfelekig, a személyes kedvencem a párterapeuta, aki az események egy pontján drag queenként bukkan fel, mi több, akként pontosabb, őszintébb, leplezetlenebb diagnózist állít fel, mint visszafogott terapeutaként. Ami pedig egyértelműen jobb, mint a Szex és New York: itt nem kapunk magvasnak szánt, de többnyire szánalmasan lapos bölcselkedéseket minden epizód végén, afféle tanulságlevonásképpen, amivel ott nagyobb mélységet akartak kreálni, mint amekkora a történetbe kódolva volt. Az Újra szingli ennél pontosabban látja magát, és mivel van annyi mélysége, amitől a szórakoztatáson túl érvényes és emberi is lesz, ezért nem akar további mélységeket hazudni magának. Ritkán írhatunk le őszintén ilyet egy streaming-sorozatról, de az Újra szingli esetében reméljük, hogy kapunk még jó néhány évadot a sorozatból.

Az Újra szingli (Uncoupled) a Netflixen nézhető, magyar szinkronnal és felirattal is akár. 24.hu: 8/10