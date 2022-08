Jon Stewart Orbán Viktor „gulyásízű seggével” vágott vissza Tucker Carlsonnak

Orbán Viktor amerikai látogatása az ismert tévés műsorvezetőket is megihlette. Jon Stewart, a Daily Show című szatirikus politikai műsorral ismertté vált komikus ugyanis a magyar miniszterelnök hátsójára is utalt, amikor Tucker Carlsonnak válaszolt a Twitteren.

Tudni kell, hogy Stewart és a Fox News Orbán Viktorról különösen jó véleménnyel lévő, nemrég Magyarország Soros ellen: harc a civilizációért címmel dokumentumfilmet is forgató műsorvezetőjének ellentéte lassan két évtizedre rúg vissza: Stewart még 2004-ben Carlson vendége volt a Crossfires című műsorban, ám ez nagyon nem sült el jól, és egy ponton azt javasolta Carlsonéknak, a műsoruk annyira káros a közvéleményre nézve, hogy meg kéne szüntetniük. Ezt a CNN néhány hónappal később meg is tette, Carlson pedig eljött a csatornától, hogy a szélsőjobboldali Fox Newshoz szerződjön át. Azóta a két műsorvezető ellenségek, és ennek most Carlson újra hangot is adott, amikor csütörtök este személyeskedő támadást indított Stewart ellen, aki szerinte úgy néz ki, „mint egy fickó, aki a nyilvános könyvtár férfivécéjében lakik, és képzeletbeli rovarokat eszik a levegőből”, illetve „egy hajléktalan elmebeteg”.

Továbbá nagyon alacsony:

Tette fel a kérdést Carlson, ám Stewart válasza sem késett sokáig a Twitteren:

Friends. Tonite I am sad. @TuckerCarlson believes me too short to date…and yet somehow, miraculously, I remain tall enough to not know what Victor Orban’s ass tastes like! Is it goulash Tucky? Seems like it would be goulash.

