Hiába forgott le, sehol nem mutatják be a Batgirl című filmet

Sem a mozikban, sem a streamingszolgáltatóknál nem fogják bemutatni a Batgirl című, több mint 90 millió dollárból forgatott filmet. A Warner Bros. stúdió döntése meglepte a filmes szakmát, hiszen olyan megesik, hogy félkész vagy előkészítés alatt álló produkciókat kukázzanak, de olyan szinte sosem fordul elő, hogy egy már leforgatott, gyakorlatilag kész anyagot kidobjanak.

A film kukázásáról először hírt adó New York Post úgy értesült, hogy a döntés oka az, hogy a DC képregényfilm csúnyán megbukott a próbavetítéseken, és a Warner inkább az arcát védi, mint a filmre költött pénzt próbálja visszahozni. Ugyanakkor a Hollywood Reporter arról ír, hogy a film dobása inkább takarékossági és stratégiai okokból történik: a Warner Bros Discovery élére nemrég kinevezett új vezérigazgató, David Zaslav inkább a spórolást tűzte ki célul, szemben a korábbi vezető Jason Kilarrel, aki a streamingre gyártott saját tartalmakra fókuszált. A hírt időközben kommentáló Warner hivatalos változata is erről szól.

A döntés, hogy ne adjuk ki a Batgirlt, vezetési stratégiánk változását tükrözik, mivel a film a DC univerzumhoz ész az HBO Maxhoz kötődik. Leslie Grace egy hihetetlenül tehetséges színész, és a döntésünk semmiképp sem az ő teljesítményével függ össze. Nagyon hálásak vagyunk a filmkészítőknek, és reméljük, hogy mindannyiukkal hamarosan újra együtt dolgozhatunk

– így a közlemény.

Az utómunka fázisában lévő filmet a tervek szerint az év végén mutatta volna be az HBO Max. A főszereplő, Leslie Grace mellett olyan nagy nevek szerepeltek a filmben, mint Michael Keaton, J.K. Simmons, vagy a sokak által visszavárt Brendan Fraser. Az alkotók szándéka szerint a Batgirl lett volna az első önálló „szuperhősnőfilm”, mely az 1960-ban felbukkant karakterről, Barbara Gordonról, James Gordon Gotham City-i rendőrfőnök lányáról szólt volna. Alicia Silverstone már 1997-ben kapott egy kisebb Batgirl-szerepet George Clooney oldalán a Batman és Robin című szuperhősfilmben, ám a most kidobott produkció lett volna az első önálló Batgirl-film. A projekt sorsa azonban már a kezdetektől fogva túl eseémnydús: eredetileg Joss Whedont kérték fel a forgatókönyv megírására és a rendezésre is, ő azonban egy évvel később távozott a projekt éléről, a helyélre pedig csak 2021-ben érkezett meg Adil El Arbi ésBilall Fallah, akik nem sokkal korábban a Bad Boys franchise-ba leheltek új életet.

A Batgirl eredetileg 80 milliós büdzsére volt tervezve, ám a covid miatti előírások legalább tízmillióval megdobták a film költségeit. Nem kis pénz ez, ugyanakkor, a DC más filmjeinek büdzséje mellett így is eltörpül, így a látvány alighanem gyengébb lett volna azokénál. A Warner a Batgirllel együtt kidob egy animációs filmet is, a Scoob!: Holiday Haunt című Scooby Doo-karácsonyi különkiadást is, ami negyvenmilliós büdzséből készült.

A Warner jelenleg épp egy hárommilliárd (!) dolláros költségmegtakarítási küldetést próbál véghez vinni az után, hogy áprilisban összeolvadtak a Discoveryvel, ennek részeként dobták J. J. Abrams Demimonde című gigaprojektjét, ami több mint 200 millió dollárból készült volna, és ezt érezte meg a magyar piac is, amikor az HBO regionális saját gyártásait leállították, és a már elkészült címeket is törölték a kínálatukból.