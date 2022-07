Meghalt Lenny Von Dohlen, a Twin Peaks színésze

A 63 éves színész hosszan tartó betegség után hunyt el Los Angeles-i otthonában. Első szerepét az 1981-ben megjelent A kenti diákok című televíziós filmben kapta, karrierjében komolyabb áttörést az 1984-es Komputer-szerelem hozta meg – írja a Mafab.hu.

Lenny Von Dohlen has passed away. We lose a wonderful artist. Forever in our memory. Forever in our hearts. Rest in peace. pic.twitter.com/052BNrQbCT

— Black Lodge Cult (@BlackLCult) July 8, 2022