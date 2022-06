Az ország legnagyobb ufólámpáit mentették meg a pusztulástól Győrben

A három, egyenként másfél tonnás darabra ezentúl még jobban vigyáznak majd.

A győri Rába Vagon- és Gépgyár épületeinek egy része mostanára a múlté, helyükön pedig lakóházak, vagy épp üres területek állnak, számos kisebb-nagyobb maradvány azonban ma is áll – köztük egy sor csarnok, illetve az ország legnagyobb lámpái, amiket most egy győri gimnazista, Csíkász Levente kezdeményezésére, a budapesti Fénymúzeum segítségével szereltek le – írta meg a Kisalföld, ami egy sor képet is csatolt a közel hatvanéves darabokhoz.

A három példány egyike a komáromi retrómúzeumba került, a második rövidesen a budapesti Fénymúzeum gyűjtemányének része lesz, a harmadik pedig a már most is elképesztő méretű – több mint hatszáz típusból álló – lámpagyűjteményébe kderül majd, amit néhány éven belül a nagyközönség számára is látogathatóvá akar majd tenni.

A hatvanas évek derekán a Rába első osztályú sakkozóként is jól ismert munkatársa, Fukker Gábor által tervezett világítótestek

nyolcszor ezer wattos, higanygőzös lámpákként születtek meg,

majd miután a gyár területén, prototípusokként beváltak – ezeket a darabokat mentették most meg –, a sorozatgyártás is megkezdődött.

A következő években az ország különböző részein, így a budapesti Erzsébet híd mindkét hídfőjénél feltűnt társai azóta jórészt eltűntek, pedig a konstrukció jól láthatóan semmiféle, az elbontást elkerülhetetlenné tévő hibával nem rendelkezett, sőt, az izgalmas forma ma is működne.

A három méteres átmérőjű, ufónak is beillő felsőrészek tizennyolc méter magasról terítették be a környezetüket fénnyel. Győrben ezt egészen a lebontás pillanatáig minden nap megtették, hiszen a kopott külső ellenére a műszaki karbantartásuk sosem maradt el.