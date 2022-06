Amber Heard Johnny Deppet leleplező könyvről tárgyal

Amber Heard egy mindent feltáró, leleplező erejű bosszúkönyvről tárgyal a Johnny Depp által indított és megnyert becsületsértési per után, írja az OK! magazin. A lap egy forrása úgy fogalmaz, Heard úgy tekint hollywoodi karrierjére, mint aminek örökre vége, így nincs vesztenivalója, ezért elmondana mindent Johnny Depp-pel közös kapcsolatukról és házasságukról. A könyvről már tárgyal is a potenciális kiadóval, ugyanis, mint a lap forrása fogalmaz, „le van égve és nincs abban a helyzetben, hogy nemet mondjon pénzre”, aminek elég komoly valóságalapot ad a tény, hogy a Depp-per nyomán több mint tízmillió dolláros kártérítést kellene kifizetnie volt férjének.

Egy magas profilú válási ügyekre specializálódott ügyvéd szerint ugyanakkor Heard, ha valóban olyan mélységig kitereget, ahogy a hír ígéri, azzal gyakorlatilag borítékolhatja, hogy újabb becsületsértési pert kap a nyakába. Heard képviselői egyelőre nem kommentálták a lap értesüléseit.